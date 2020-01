CHIARAVALLE – Cade in casa ma non riesce a rialzarsi. E chiama aiuto. Paura per una donna di 82 anni oggi, domenica 19 gennaio, verso le 13.30.



La donna è scivolata in casa ma non è riuscita a rialzarsi. Per questo oltre alla Croce Verde sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Jesi che hanno dovuto sfondare una finestra per entrare.

L’anziana è stata poi trasportata al pronto soccorso di Jesi in codice giallo. Ma le sue condizioni non sarebbero gravi.