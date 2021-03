Chiaravalle: autotreno rovesciato alla rotatoria, disagi al traffico

CHIARAVALLE- Disagi al traffico si stanno registrando dalle ore 14 lungo la Strada provinciale Castelferretti Sp33, nel comune di Chiaravalle, a causa di un mezzo pesante rovesciato. L’incidente autonomo è avvenuto poco prima delle 14, proprio all’interno dell’area della rotatoria.

Il conducente di un autotreno ha perso il controllo del mezzo, che si è rovesciato su un fianco all’interno della rotatoria, mandando letteralmente in tilt la viabilità. Immediato l’allarme al centralino del 115. E se per fortuna non si segnalano danni alle persone (l’autista è illeso e in quel momento non transitavano auto), tuttavia sono notevoli le difficoltà incontrate dai soccorritori per rimettere in asse l’autotreno. Stanno intervenendo una squadra dei Vigili del fuoco di Ancona con un’autobotte e una di Pesaro con l’autogrù. I pompieri stanno lavorando per rimettere al più presto in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Locale per deviare il traffico e consentire ai vigili del fuoco di operare in piena sicurezza. Il traffico è consentito nella strada adiacente alla rotatoria, ma si consiglia di transitare comunque con prudenza.

L’autotreno ribaltato a Chiaravalle