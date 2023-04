Chiaravalle, due auto volano giù dal ponte: una finisce nel torrente. Grave un giovane

CHIARAVALLE – Incidente choc a Chiaravalle, all’incrocio tra via Coppetella e via Clementina, al confine con Jesi. Due auto – una Skoda Octavia e una Volkswagen Golf – si sono “toccate” in prossimità del ponte sul torrente Guardendo. Non è chiaro, stanno cercando di capirlo i Carabinieri della Compagnia di Jesi, se le due auto stessero facendo una gara in velocità o se banalmente si siano toccate in fase di sorpasso. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari. Feriti tre ragazzi di nazionalità ceca, tutti poco più che ventenni, operai residenti ad Agugliano.

A seguito dell’impatto tra i due veicoli, le auto hanno divelto il guardrail e sono volate giù dal ponte finendo al di sotto, nella fitta vegetazione. Un volo di circa 10 metri. La Golf è finita capovolta in mezzo ai rovi: il conducente, un 24enne, è stato estratto dai pompieri e accompagnato dalla Croce rossa al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso di massima gravità. Era privo di conoscenza e si teme per la sua vita. Contuso il passeggero, un altro 24enne, miracolosamente quasi illeso. Così come è stato più che fortunato il conducente della Skoda, un ventitreenne uscito da solo dall’abitacolo della vettura che nel frattempo era finita dentro al torrente, a una cinquantina di metri dal punto del fuoristrada. Ha riportato contusioni e traumi, non gravi per fortuna.

Sul posto, quattro ambulanze – l’automedica del 118 di Jesi, la Croce rossa di Jesi, la Croce gialla di Chiaravalle e la Croce verde di Cupramontana -oltre ai carabinieri e pompieri. Lunghe e complesse le operazioni di recupero dei mezzi incidentati.