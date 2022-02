Chiaravalle, attraversa la strada e viene investita: 18enne trasportata a Torrette

La ragazza, una 18enne residente in città, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Ha battuto la testa sul parabrezza dell’auto infrangendolo

CHIARAVALLE – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (martedì 22 febbraio) al centro di Chiaravalle. Una ragazza di 18 anni residente in città è stata travolta da un’auto in via Rosselli, nei pressi del “King Sport”.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che la giovane si trovasse sulle strisce pedonali e avesse già parzialmente attraversato la carreggiata quando, improvvisamente, è sopraggiunta la vettura che l’ha investita. La ragazza è finita sul cofano e ha battuto la testa sul parabrezza dell’auto infrangendolo, tuttavia è rimasta sempre cosciente. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce gialla di Chiaravalle con una pattuglia della Polizia locale. I sanitari hanno caricato la ragazza in ambulanza e l’hanno accompagnata con un codice giallo di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Lamentava un forte dolore alle gambe e alla testa.

Intanto la Polizia locale ha condotto i rilievi di legge e dovrà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità. Per fortuna la vettura procedeva a velocità ridotta essendo via Rosselli particolarmente trafficata e questo ha limitato i danni.