Chiaravalle: attraversa la strada, investito da una bici

Sono intervenuti a dare una mano anche due volontari della Croce gialla di Chiaravalle liberi dal servizio. L'investito è stato portato a Torrette in codice rosso per un trauma cranico

CHIARAVALLE – Stava attraversando la strada per andare a recuperare la sua auto, lasciata alla vicina carrozzeria per un guasto, quando improvvisamente è stato investito da una bicicletta. L’incidente è avvenuto oggi, 5 agosto, poco dopo le 14, in via Marconi, all’altezza del benzinaio “IP”, pieno centro di Chiaravalle.

Sulla dinamica e sulle responsabilità di legge faranno chiarezza gli agenti della Polizia locale, mentre sono subito scattati i soccorsi del 118 allertati da alcuni passanti che si sono fermati a prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza di Falconara Marittima e quella della Croce gialla di Chiaravalle, perché entrambi gli uomini coinvolti sono rimasti feriti e contusi.

I sanitari hanno stabilizzato il pedone, aiutati dai passanti: sono intervenuti due volontari della Croce gialla di Chiaravalle, liberi dal servizio, che vedendo la situazione non hanno esitato a prestare soccorso. Hanno anche tenuto un telo per proteggere i coinvolti dal sole e dal gran caldo, consentendo operazioni di soccorso del medico del 118 più agevoli.

L’investito (un 50enne del luogo) è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, nell’incidente ha riportato un trauma cranico, mentre il ciclista – un 40enne, anche lui ferito, per la conseguente caduta dalla bici – è stato invece trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con un codice di minore gravità ma che comunque necessita di approfondimenti diagnostici. Lievi disagi alla circolazione durante i soccorsi.