FALCONARA – Si tratta di un 53enne di Chiaravalle, e lo stanno cercando da lunedì (3 gennaio) quando si è allontanato da casa attorno alle 21. Al mattino seguente un passante ha trovato a Rocca Mare degli indumenti, ben piegati, e sopra degli effetti personali. Fin lì nulla di strano. Al ritorno li ha ritrovati nello stesso identico punto, quindi ha iniziato ad insospettirsi. Così ha chiamato i carabinieri. E sono partite le indagini.

Si è capito subito che fossero di quell’uomo, sparito da casa la sera prima. Si teme il suicidio in mare, gli inquirenti pensano possa essersi immerso in acqua gelida e poi trascinato via dalla corrente. Per due giorni ininterrottamente lo hanno cercato, via mare e via terra. Ancora nulla.