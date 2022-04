Chiaravalle, all’Abbazia il funerale dell’appuntato Arrigo Damadei

CHIARAVALLE – L’Arma dei Carabinieri, non solo la Compagnia di Senigallia di cui faceva parte, ma anche una rappresentanza del Comando provinciale e dei colleghi della Compagnia di Jesi, si stringerà oggi con commozione alla famiglia dell’appuntato scelto Arrigo Damadei, 39 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a Sant’Angelo martedì sera.

Arrigo Damadei

La camera ardente è stata allestita a Monsano alla Casa funeraria di Santarelli (via Breccia, accanto all’ex Mercatone Uno), visitata in queste ore da tantissimi colleghi, amici e conoscenti. L’ultimo saluto, domani (sabato 9 aprile) alle ore 11.30 nella chiesa di santa Maria in Castagnola, a Chiaravalle, città natale del militare.

Damadei prestava servizio alla Stazione di Ostra Vetere, ma la famiglia d’origine vive a Chiaravalle. Lascia la moglie Tania, la figlia Emma di soli 4 anni, i genitori Patrizia e Stefano, gli amici e i parenti, oltre che i colleghi e tantissime persone che lo hanno apprezzato per le doti umane e professionali. I colleghi della Compagnia di Senigallia lo saluteranno con il picchetto d’onore, mentre non mancheranno i sindaci e gli amministratori comunali dove ha prestato servizio. La commozione corre veloce anche sul web, dove la notizia dell’improvviso decesso di questo ragazzo così forte, un vero gigante buono dal cuore dolce, ha colpito tutti lasciando impietriti.

L’esame autoptico eseguito per chiarire le cause del decesso, non ha però sciolto i dubbi su questa morte che lascia una famiglia nella disperazione e tanti colleghi nel dolore. Il medico legale si è preso più tempo per valutare tutti gli elementi e approfondire quello che per il momento, appare solo un dramma senza fine.

Messaggi di cordoglio sono giunti dal sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, dal gruppo Fratelli d’Italia sezione di Chiaravalle e da tantissimi cittadini. «Ieri, la notizia della dell’improvvisa scomparsa del Carabiniere della stazione di Ostra Vetere Arrigo Damadei ci ha lasciati increduli ed attoniti, chi ha avuto modo di conoscerlo lo ricorda come un ragazzo sorridente, riservato e disponibile. A nome della comunità Castelleonese, porgo le più sentite condoglianze alla moglie Tania, alla piccola Emma, ai genitori e parenti. Esprimo vicinanza e cordoglio al Comandante della Compagnia di Senigallia Capitano Francesca Romana Ruberto ed ai colleghi di Ostra Vetere. Unitamente ai colleghi di Barbara e Ostra Vetere, porteremo l’ultimo saluto ad Arrigo in occasione del suo funerale», il messaggio del sindaco di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi. «Purtroppo è con grande dispiacere che si porta a conoscenza che in maniera improvvisa ci ha lasciato il giovane Carabiniere della Stazione di Ostra Vetere, Arrigo Damadei. Ragazzo disponibile e sempre sorridente che per la sua presenza costante e fattiva nel nostro paese lascerà un grande vuoto nel nostro quotidiano vivere. Porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie Tania, alla piccola Emma, ai genitori e parenti tutti», si unisce il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini.