Chiaravalle, all’Abbazia di Santa Maria in Castagnola i funerali di Ambra Borromei

CHIARAVALLE – Un abbraccio commosso quello della comunità alla famiglia Borromei per la prematura scomparsa di Ambra, mamma di 41 anni, mancata all’affetto dei suoi cari il 17 agosto scorso a seguito di un malore.

Ambra, occhi di cristallo e anima fragile, si era sentita male pochi giorni prima in casa della mamma.

Ha lottato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mauro Pentericci di via Volta a Chiaravalle, già oggi pomeriggio fino alle 19,30 sarà possibile fare una visita per una preghiera e un abbraccio di conforto ai familiari.

Ambra lascia nel dolore il figliolo Alessandro di soli 13 anni, la mamma Paola, le sorelle Maddalena e Greta, tantissimi amici che non si capacitano ancora di questa scomparsa dolorosissima.

I funerali saranno celebrati domani (sabato 23 agosto) alle 9,30 nell’Abbazia Santa Maria in Castagnola, poi il feretro muoverà verso il crematorio. Le ceneri saranno custodite in forma privata. La famiglia ha deciso di ricordare la cara Ambra con una raccolta fondi in favore della Croce gialla di Chiaravalle.





