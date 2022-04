Chiaravalle, il 25 aprile torna sulle strade il 49° trofeo Liberazione

CHIARAVALLE – Domani 25 aprile tornerà sulle strade di Chiaravalle e non solo anche l’appuntamento con il 49° trofeo Liberazione, organizzato dalla società Pedale Chiaravallese. Attenzione dunque sulle strade interessate dal percorso, nel territorio non solo di Chiaravalle: il quartier generale è situato nel parco 1° Maggio e la corsa si snoderà nel circuito comprendente via La Malfa, via F.lli Cairoli, via Clementina, via Ancona, la provinciale 76, via Le Parti, via La Malfa, da ripetere 5 volte per gli Esordienti e 11 per gli Allievi.

Lunedì 25 si comincia alle 14,30 con la prova Esordienti 1° anno con la 15° medaglia d’oro Marco Stimilli (1° anno), per proseguire alle 15,30 con gli Esordienti 2° anno per l’8° medaglia d’oro Federico Vitaloni. Alle 16,30 il via alla Categoria Allievi dove in palio ci sarà la 1° medaglia d’oro Federico Socci (al primo classificato), la 18° medaglia d’oro Marco Pesaresi (secondo), la 15° medaglia d’oro Daniele Maiolatesi (terzo). La gara Allievi assegnerà anche il titolo provinciale di categoria.

Lo scorso anno, ci furono ottimi risultati proprio per i corridori del Pedale. Nella categoria Esordienti Thomas Minestrini (1° anno) e Luca Spendolini (2° anno) conquistarono la maglia di campione provinciale mentre nella gara degli Allievi Fanelli è salito sul podio per l’argento oltre ai piazzamenti importanti di Gurabardhi (8°) e Cecconi (12°).

Gustoso antipasto della giornata “in casa” del Liberazione è, oggi domenica 24, la partecipazione della squadra Juniores al Merida Liberazione Juniores di Roma, uno degli appuntamenti cardine del calendario nazionale di categoria. A Roma lo scenario sarà lo storico circuito delle Terme di Caracalla di 6 km, con partenza e arrivo su Viale delle Terme di Caracalla dopo che i partecipanti saranno transitati fra Porta Ardeatina, le Mura Romane, la Piramide Cestia e Porta San Paolo.