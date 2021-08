Charlotte M. per Mitama, che bella avventura! La famosa Youtuber incontra i fans a Jesi

JESI- Un appuntamento imperdibile per i giovanissimi amanti della youtuber Charlotte M., la tredicenne dall’irrefrenabile fantasia che ha trasformato la sua capacità di strizzare l’occhio al popolo del web con brevi video su YouTube e TikTok in una community di milioni di follower. Charlotte M. sarà ospite di Mitama a Jesi, il prossimo 2 settembre nel corso di un pomeriggio esclusivo in cui potrà incontrare i suoi fan.

Considerata la Chiara Ferragni dei teenager, Charlotte M. è la più famosa giovane influencer italiana.

Protagonista anche in libreria, è già autrice di due libri – “Un’estate al College infestato” (edito da Rizzoli, 2020) e “Un amore oltreoceano” (edito da Fabbri Editori 2021) – ha pubblicato due hit musicali, “I love you” (2020) con cui ha raggiunto 7,8 milioni di visualizzazioni su YouTube e “Buum Buum” (2021) che in un mese ha totalizzato 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. È in produzione il suo primo film, basato sul libro “Un’estate al college infestato” in uscita in tutte le sale cinematografiche nel 2022 e in streaming. Amatissima dai bambini e ragazzini dai 4 ai 14 anni, Charlotte M. conquista per la sua ironia, la creatività, la spigliatezza del suo essere alla moda.

Charlotte M. in una bella immagine da Instagram

Una ragazzina che tuttavia, con grande determinazione e professionalità si dedica allo studio, alla recitazione, al ballo, canto, musica, alla scrittura. Parla correttamente 3 lingue e i suoi storytelling sono veri, efficaci, i filmati divertenti e di intrattenimento sano e allegro. Questi i suoi punti di forza, che la rendono non solo amatissima ma anche un esempio per le sue coetanee e per le bambine, un vero idolo da imitare. Il suo modo di vivere positivo, scintillante rappresenta appieno lo stile Mitama, cosi come la sua presenza sulle principali piattaforme social media con numeri da capogiro (basti pensare ai quasi 1 milione di iscritti sul canale YouTube, 950 mila followers su TikTok e 130 mila su Instagram).

La collaborazione con l’azienda jesina INCALL SPA, leader nella grande distribuzione per i prodotti di cancelleria, scuola e ufficio a marchio MITAMA, è già in corso da diversi mesi sia per i prodotti di cancelleria e del mondo Glitter, che per il lancio del nuovo Slime Mitama. Charlotte oltre a promuovere questi prodotti sui suoi canali social ha anche partecipato allo Spot Tv di Mitama andato on air nei canali Tv per ragazzi.



Tante le bellissime sorprese che uniranno Mitama e Charlotte M. per il 2022, che verranno svelate nel corso di due dirette social proprio il 2 settembre: la prima alle 12.00 in diretta dal canale Youtube di Charlotte (Charlotte M.) e la seconda, durante l’incontro con i fans alle ore 15 dal canale Instagram @mitama_official.

Dunque, per incontrare di persona la bellissima Charlotte M. a Jesi il 2 settembre alle ore 15 presso il Centro Sportivo Mta con MITAMA, è necessaria la prenotazione (basta inviare una mail a marketing1@incall.it o un WhatsApp al 3388614373). Essendo un evento esclusivo, i posti sono limitati. I primi 20, i più veloci, potranno partecipare. Entro due giorni lo staff Mitama contatterà i prenotati per informarli di tutti i dettagli. Sarà anche possibile seguire l’evento in diretta Social Instagram e fare domande a Charlotte M. (per seguire la diretta: Instagram @mitama_official-segui già-notifiche).