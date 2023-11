Cerreto D’Esi: un 20enne provoca un tamponamento e fugge, tre denunce e 4 multe

CERRETO D’ESI – Tripla denuncia e quattro multe. Questo l’invidiabile record a carico di un 20enne indiano residente in Umbria che è stato protagonista di un incidente stradale verificatosi a Cerreto D’Esi. Il giovane ha prima tamponato una macchina, illeso il conducente, ma ferita l’anziana passeggera che è stata soccorsa dal 118. Invece di chiamare i soccorsi, il 20enne ha abbandonato la macchina ed è scappato a piedi. Nei pressi dell’incidente, vi era però un carabiniere del Radiomobile di Fabriano, fuori servizio, che si è posto immediatamente all’inseguimento del giovane, riuscendo a fermarlo ed a immobilizzarlo, in attesa dell’arrivo dei colleghi, nello specifico i carabinieri della Stazione di Genga. Quest’ultimi hanno rilevato il sinistro e, successivamente, accompagnato il 20enne in caserma a Fabriano. Dalle indagini è emerso che non aveva mai conseguito la patente e per questo è stata elevata una sanzione amministrativa da 5.100 euro. Il mezzo, inoltre, era sprovvisto di assicurazione e per questo è stata fatta una contravvenzione da 866 euro. Non c’era nemmeno la carta di circolazione: sanzione da 42 euro. E l’ultima per omessa precedenza da 167 euro. Complessivamente, dunque, 4 multe per un totale di oltre 6mila euro. Dal punto di vista penale, tris di denunce: lesioni personali stradali gravi, per fuga a seguito di incidente stradale con feriti, per omissione di soccorso. Infine, l’auto è stata sequestrata.

I controlli

Proseguono intanto i controlli contro i furti: nel fine settimana nelle ore serali e notturne impiegate tre pattuglie di cui una in borghese per controlli in tutto il territorio. Da segnalare un 20enne del Brasile, residente in Lombardia, che transitava in piena notte con un’automobile di grossa cilindrata in via Dante a Fabriano. Al controllo dei militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore a un grammo su litro. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l’auto affidata a persone di fiducia.