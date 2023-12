Cerreto D’Esi: scende dallo scuolabus e viene investita, è grave

CERRETO D’ESI – Investita 15enne a Cerreto D’Esi dopo essere scesa dal pulmino che la stava riaccompagnando a casa una volta terminate le ore di lezione a scuola. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L’investimento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 7 dicembre, in via Verdi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 partiti dall’ospedale Engles Profili di Fabriano, poi l’eliambulanza Icaro 2 di base a San Cassiano che ha trasportato la giovane minorenne all’ospedale regionale Torrette di Ancona, vista la gravità dei traumi e delle contusioni riportate a seguito dell’investimento. Per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale di Cerreto D’Esi coadiuvati dai militari del Radiomobile della Compagnia di Fabriano. Alcuni residenti di Cerreto tornano a chiedere, con forza, che lungo via Verdi venga installato un semaforo a chiamata pedonale e siano implementati i dossi artificiali, in più punti, per limitare la velocità.

La dichiarazione dell’amministrazione comunale

«L’Amministrazione comunale di Cerreto D’Esi – ha scritto in un post sulla propria pagina Fcebook, il primo cittadino cerretese, David Grillini – è vicina alla famiglia che sta attraversando un terribile momento per le condizioni in cui versa la loro figlia che è stata investita in un incidente stradale nel primo pomeriggio sabato in Via Verdi, lungo la provinciale. Sono notizie che non vorremmo mai dare né sentire, e per chi crede, chiedo una preghiera che possa creare una bella energia comunitaria. Auguriamo alla giovane studentessa di Cerreto rapida ripresa certi anche della professionalità dei medici che la tengono in cura. Coraggio alla famiglia», ha concluso il sindaco di Cerreto D’Esi, David Grillini.