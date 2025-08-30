Centro estivo a Fabriano: i ringraziamenti delle famiglie. La sindaca: «Continueremo ad investire in servizi di qualità»

FABRIANO – Una lettera spontanea inviata da un gruppo di genitori dei bambini che hanno partecipato al centro estivo comunale. Nel testo, le famiglie parlano di un’esperienza «positiva sotto tutti i punti di vista», sottolineando come il centro estivo sia stato «ben organizzato», con educatori capaci «di coinvolgere, guidare e sostenere i bambini, creando un clima sereno e accogliente».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale della cooperativa Castelvecchio per la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione dimostrata verso ogni singolo bambino e le sue esigenze. Durante il centro estivo non sono mancate le occasioni per conoscere e vivere il territorio, grazie anche a uscite organizzate in alcuni luoghi significativi della città, che hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti. Il centro estivo, promosso dall’amministrazione comunale, si è confermato un servizio educativo importante, capace di offrire momenti di socializzazione, gioco e apprendimento, a supporto anche delle famiglie durante il periodo estivo.

Le dichiarazioni

«Ricevere il ringraziamento dei genitori è il segnale più chiaro che il servizio ha funzionato. Dietro ogni attività che si svolge in città c’è l’impegno di tante persone. Il centro estivo comunale – dichiara la sindaca Daniela Ghergo – non è solo un’opportunità per i bambini di trascorrere il tempo in modo creativo e sicuro, ma è anche uno strumento di sostegno concreto alle famiglie. Continueremo a investire in servizi di qualità, capaci di rispondere ai bisogni educativi e sociali della nostra comunità».

Per l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini «quest’anno il centro estivo ha registrato una grande partecipazione, frutto anche dell’avvio per tempo dell’organizzazione e dell’interesse manifestato da molte famiglie che hanno chiesto di aderire. È un’esperienza che intendiamo portare avanti ogni anno, migliorandola costantemente per rispondere al meglio alle esigenze dei bambini e delle famiglie», ha concluso, ringraziando tutte le famiglie «per la fiducia riposta e per aver voluto condividere la loro testimonianza».