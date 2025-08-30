Centro estivo a Fabriano: i ringraziamenti delle famiglie al Comune
Jesi-Fabriano
Attualità Jesi-Fabriano

Centro estivo a Fabriano: i ringraziamenti delle famiglie. La sindaca: «Continueremo ad investire in servizi di qualità»

Una lettera spontanea inviata da un gruppo di genitori dei bambini che hanno partecipato al centro estivo comunale. La risposta dell'amministrazione fabrianese

Di Claudio Curti -
Daniela Ghergo

FABRIANO – Una lettera spontanea inviata da un gruppo di genitori dei bambini che hanno partecipato al centro estivo comunale. Nel testo, le famiglie parlano di un’esperienza «positiva sotto tutti i punti di vista», sottolineando come il centro estivo sia stato «ben organizzato», con educatori capaci «di coinvolgere, guidare e sostenere i bambini, creando un clima sereno e accogliente».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale della cooperativa Castelvecchio per la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione dimostrata verso ogni singolo bambino e le sue esigenze. Durante il centro estivo non sono mancate le occasioni per conoscere e vivere il territorio, grazie anche a uscite organizzate in alcuni luoghi significativi della città, che hanno arricchito l’esperienza dei partecipanti. Il centro estivo, promosso dall’amministrazione comunale, si è confermato un servizio educativo importante, capace di offrire momenti di socializzazione, gioco e apprendimento, a supporto anche delle famiglie durante il periodo estivo.

Le dichiarazioni

«Ricevere il ringraziamento dei genitori è il segnale più chiaro che il servizio ha funzionato. Dietro ogni attività che si svolge in città c’è l’impegno di tante persone. Il centro estivo comunale – dichiara la sindaca Daniela Ghergo – non è solo un’opportunità per i bambini di trascorrere il tempo in modo creativo e sicuro, ma è anche uno strumento di sostegno concreto alle famiglie. Continueremo a investire in servizi di qualità, capaci di rispondere ai bisogni educativi e sociali della nostra comunità».

Per l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini «quest’anno il centro estivo ha registrato una grande partecipazione, frutto anche dell’avvio per tempo dell’organizzazione e dell’interesse manifestato da molte famiglie che hanno chiesto di aderire. È un’esperienza che intendiamo portare avanti ogni anno, migliorandola costantemente per rispondere al meglio alle esigenze dei bambini e delle famiglie», ha concluso, ringraziando tutte le famiglie «per la fiducia riposta e per aver voluto condividere la loro testimonianza».

