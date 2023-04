JESI – Da trent’anni al fianco di tantissime persone per esaltare la bellezza e il benessere. Parliamo del Centro Estetico Serenella di viale Papa Giovanni XXIII a Jesi: un punto di riferimento in città per la molteplicità dei suoi servizi, per la squisita gentilezza della sua titolare, Serenella Dellabella, e del suo staff, ma anche per chi, oltre all’estetica, vuol trovare relax e comfort.



Il Centro Estetico Serenella ha tagliato il traguardo, lo scorso 18 aprile, dei suoi primi 30 anni di attività. Primi, perché l’augurio è che ci siano molti altri compleanni da festeggiare con clienti affezionati e nuovi. Proprio per condividere questo evento, premiando la fedeltà di chi da sempre si rivolge a Serenella ma anche per farsi conoscere e apprezzare dai nuovi clienti, l’anniversario sarà festeggiato con un appuntamento speciale in programma sabato 22 aprile a partire dalle 17. Un brindisi e tante sorprese per chi acquisterà prodotti e/o trattamenti.



«A ogni compleanno di solito si fanno i bilanci – dice emozionata e felice la titolare, Serenella Dellabella – il mio è certamente positivo. Ho una clientela vasta e affezionata che nel corso degli anni si è consolidata, ma vedo anche un flusso di volti nuovi che si stanno avvicinando per provare i nostri servizi e che spero entrino a far parte di questa grande famiglia, perché dopo 30 anni, siamo un po’ così… una famiglia molto allargata di cui conosci le esigenze e i bisogni». Tanta strada per il Centro Estetico, nato nel 1993: allora su uno spazio di 40 metri quadrati ma con tanta voglia di crescere. Il centro estetico di viale Papa Giovanni XXIII n. 6, oggi, si è ingrandito potenziando particolari aree come quelle per i percorsi specifici. Un modo questo anche per garantire privacy, relax e benessere anche psicofisico. Cosmetica, trattamenti e ricerca sono in continua evoluzione: «Certamente, cambiano le esigenze dei clienti, ma anche i prodotti, le modalità per i trattamenti. Bisogna stare al passo».

E al passo Serenella ci sta, eccome. Accanto ai tradizionali servizi di estetica e del benessere, come cerette, epilazione laser, trattamenti viso e corpo, servizi estetici di trucco, manicure e pedicure, drenaggio e anticellulite, ricarico energetico… Serenella è specializzata nei massaggi corpo e viso (tra cui il massaggio Hatma), e collabora con importanti aziende del settore come Herbal Touch e Guinot. «In particolare con Herbal Touch, azienda produttrice di prodotti per i massaggi, possiamo vantare una collaborazione ormai ventennale», sottolinea Dellabella che può contare sul suo staff con due validissime collaboratrici, Giovanna Bellagamba e Paola Goffi.



Non solo bellezza, ma anche benessere. «Abbiamo una cabina per il bagno vapore – spiega ancora la titolare – e una cabina per l’idromassaggio. Prestiamo molta attenzione ai massaggi: da “lomboflex” per sciogliere le tensioni a livello paravertebrale e cervicale, a quello “miofasciale” per alleggerire la muscolatura, il “linfodrenaggio” di superficie, specifico per gambe pesanti e caviglie, al classico “anticellulite” che va ad agire combinato con fanghi, alghe, sali e bendaggi. Ora che sta per arrivare l’estate, lavoriamo non solo per dare un benessere immediato ma anche per rimodellare il corpo, definirlo in vista della prova bikini».



Ed ecco che proprio per i 30 anni di attività spuntano le novità. Dulcis in fundo. «Stiamo proponendo dei nuovi trattamenti con le coppette – conclude Serenella Dellabella – che vanno ad agire in modo mirato: D.A.B. per dorso-addome-braccia; G.A.G. per gambe-addome-glutei poi dei trattamenti total-body di manualità specifiche con attivi bioceutici di ultima generazione per restituire tonicità e vigore. Stiamo cercando di migliorare ancora, di ampliare la gamma dei nostri servizi perché crediamo in quello che facciamo e perché fare bene è il miglior modo per ringraziare chi da trent’anni si rivolge al Centro estetico con fiducia».