A Jesi torna il Pranzo delle Donne di via Roma, edizione numero 4

JESI – La carica delle 100 donne del rione via Roma sta arrivando. E porta con sé un’ondata di entusiasmo, gioia di condividere e solidarietà. Torna il “Pranzo delle Donne di via Roma”, iniziativa goliardica e solidale giunta alla quarta edizione che sarà ospitata, il prossimo 16 aprile, nei locali del Circolo Cittadino. Nata prima della pandemia da un’idea di Isabella Talacchia con le amiche Catia Fava, Manuela Boccacci e Ofelia Bufarini per creare aggregazione nel popoloso quartiere alle porte della città, l’iniziativa ha visto nel corso degli anni una sempre maggiore adesione anche da parte delle attività commerciali che insistono nel quartiere coinvolte per la lotteria benefica.

«Un modo per stare insieme, divertirsi e fare del bene – ci racconta una delle ideatrici, Isabella Talacchia – però niente uomini, sono banditi! L’unico è il dj, Gianluca Sebastianelli, che ci farà divertire gratuitamente e ha rinunciato al suo cachet per devolverlo in beneficenza. Abbiamo sempre riscosso grande successo di partecipazione, arrivando e superando le 100 presenze, poi la pandemia ci ha costretto ad uno stop. Ma adesso è il momento di ripartire…».

Immagine di repertorio

All’evento possono partecipare residenti, ex residenti di via Roma o chi ci lavora, purché siano solo donne da zero a oltre 100 anni. Basta aver voglia di ritrovarsi in questo evento che riafferma lo spirito di identità e di appartenenza a uno dei più antichi e popolosi rioni cittadini. «La più giovane partecipante ha 2 anni e la più anziana 92, sarà quest’ultima a ricevere uno dei premi messi in palio dai commercianti della zona», conclude la signora Talacchia. Le associazioni identificate come destinatarie del ricavato della lotteria benefica sono lo Iom-Istituto oncologico marchigiano di Jesi e Vallesina, e il gattile comunale.

Dunque appuntamento in rosa per il 16 aprile alle ore 12.30 al Circolo Cittadino.