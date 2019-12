Jesi, cenone solidale verso il sold out

JESI – Si va verso il tutto esaurito, come da tradizione, al mercato coperto di via Mercantini. Già più di quattrocento le prenotazioni per il cenone solidale organizzato da Comune e Jesiservizi. L’incasso, al netto delle spese sostenute, sarà interamente devoluto in beneficenza. Non verrà usata plastica.



Il costo ammonta a 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino ai 10 anni. Le prenotazioni, con pagamenti contestuali, sono state avviate lo scorso 16 dicembre all’ufficio del Turismo di piazza della Repubblica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ed il sabato dalle 10 alle 13. Il cenone, come al solito, si svolgerà al piano inferiore del mercato coperto di via Sauro, opportunamente riscaldato ed allestito per l’evento. Sarà disponibile il parcheggio Mercantini gratuito, con ingresso in viale della Vittoria, fino alle ore 02 del 1° gennaio.

Si parte con le portate alle ore 20 e alle 23.30 si farà il brindisi benaugurante. Quindi ci si sposterà tutti in piazza della Repubblica dove sono attesi gli EasyPop. Sul palco ci sarà un vero e proprio jukebox: si potrà scegliere la propria canzone preferita e la band la suonerà dal vivo.



Menu Cenone

Lasagne al ragù marchigiano

Stinco al forno

Verza e patate strascinate al rosmarino

Insalata mista

Lenticchie e cotechino della tradizione

Panettone e Pandoro

Frutta fresca mista

Acqua, vini e spumanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA