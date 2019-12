Jesi, cenone al completo e botti vietati in piazza

JESI – Si va verso il tutto esaurito, come al solito, per il cenone solidale del mercato coperto di via Mercantini. Ieri sera, disponibili appena una cinquantina di posti degli oltre 500 previsti. Appuntamento questa sera, 31 dicembre, dalle ore 20, per salutare il 2019 e accogliere con un brindisi il 2020. La cena termina alle 23.30 per poi spostarsi in piazza della Repubblica, dove si esibiranno gli Easy Pop con il loro simpatico juke-box.



Non c’è formalmente un’ordinanza anti-botti. Il Comune l’ha predisposta, come tutti gli anni, ma da piazza Indipendenza precisano che è “ferma” in Prefettura per gli approfondimenti del caso. Ad ogni modo, resta in vigore l’interdizione di utilizzare petardi in luoghi in cui vi sono eventi organizzati, a partire appunto da piazza della Repubblica. Non sarà comunque la stessa cosa, ma c’è tempo fino al primo pomeriggio di oggi per emanare il provvedimento. Non si esclude, insomma, che si corra ai ripari per fornire maggiori strumenti ai vigili urbani, in servizio anche dopo l’orario di cena.

Sarà disponibile e gratuito il parcheggio Mercantini, con ingresso in viale della Vittoria, fino alle ore 2 del 1° gennaio 2020. I locali del centro storico saranno tutti aperti, anche perché si prevede una buona affluenza allo scoccare della mezzanotte.

Sindaco e assessori, come di consueto, saranno sul palco allestito di fronte al teatro Pergolesi per augurare buon anno alla città. Associazioni animaliste e appassionati di cani e gatti si appellano intanto al buon senso delle persone, chiedendo di limitare al massimo l’utilizzo di botti, che comunque è in forte diminuzione negli ultimi anni.