Caterpillar, occupata la superstrada. L’azienda: «Disponibili a vendere»

JESI – Disponibilità a cedere ad acquirenti interessati fra i loro fornitori lo stabilimento di via Roncaglia altrimenti destinato alla chiusura. Lo ha comunicato l’azienda ai rappresentanti sindacali oggi – 13 gennaio – nell’incontro in videoconferenza. Al termine dell’incontro, dal presidio Caterpillar il corteo dei lavoratori si è spostato e ha occupato la vicina SS 76, nella carreggiata in direzione Roma, all’altezza dello svincolo Jesi Est, per una mezz’ora. La situazione ordinata e pacifica, monitorata dalle forze dell’ordine.

I sindacati, ha riferito il rappresentante nazionale Fiom Cgil Mirco Rota, hanno chiesto più tempo: l’incarico all’advisor internazionale incaricato da Caterpillar scade infatti il 23 febbraio, insieme alla procedura di mobilità che farebbe a quel punto partire i licenziamenti. Sul punto, la proprietà darà risposta ai sindacati fra qualche giorno, probabilmente il 21 gennaio. Intanto il 20 un primo imprenditore che ha manifestato interessante, una realtà lombarda, potrebbe essere in visita al sito di Jesi. Il 19 la protesta dei lavoratori si sposterà a Roma al Mise, che non si è ancora interessato alla vertenza.

(in aggioramento)