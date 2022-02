Caterpillar, Consiglio aperto e mozione unitaria: «Dare più tempo». Acquaroli: «Surreale»

JESI – «Immediata sospensione della procedura di mobilità e dei licenziamenti. E pieno sostegno a lavoratori e sindacati, a proseguire con le azioni messe in atto per scongiurare la fine della realtà Caterpillar nella nostra città». Lo chiede, con una mozione approvata unitariamente da tutte le forze e tutti i componenti il Consiglio comunale di Jesi quanto alla vicenda della fabbrica di via Roncaglia. Una mozione che «porterò con me a Roma nella nuova seduta al Mise di lunedì prossimo (21 febbraio)» ha detto il sindaco Massimo Bacci nel concludere la seduta del Consiglio comunale aperto dedicato al tema. Fra gli intervenuti, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha parlato di «vicenda surreale: un’azienda sana, che fa utili ed è competitiva, e che fa una scelta così ferma e unilaterale. Non è il nostro modello».

Caterpillar, il presidente della Regione Francesco Acquaroli in collegamento con il Consiglio comunale aperto sul tema

Domani 18 febbraio Caterpillar tornerà in Tribunale ad Ancona, dove il giudice del lavoro ascolterà i testimoni quanto al ricorso per tenuta antisindacale dell’azienda. «L’abbiamo presentato a ragion veduta- dice in rappresentanza dei sindacati Maurizio Gabrielli, Fiom Cgil – l’azienda, in tutti gli incontri mensili del 2021 mai aveva lasciato trasparire segnali di chiusura».

Erano stati invitati a intervenire gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari eletti nella provincia, i sindaci della Vallesina, le organizzazioni sindacali, la proprietà Caterpillar, la Confindustria. Caterpillar non c’era. «Ha comunicato che l’amministratore delegato Chatain non avrebbe partecipato- ha detto il presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi – ho tentato un contatto anche telefonico, nessuna risposta».

A «modalità insopportabili» ha fatto riferimento il capogruppo Pd in consiglio regionale Maurizio Mangialardi, di «scandaloso atteggiamento dell’azienda» ha parlato il senatore Sergio Romagnoli. «Va guadagnato tempo al tavolo col Mise» ricorda il presidente della Provincia Daniele Carnevali. Mentre si fanno portavoce delle preoccupazioni dei loro concittadini e del territorio sindaci come Thomas Cillo e Graziano Lapi.

Domani alle 14, presenti ai cancelli il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia e il segretario con delega all’automotive Ferdinando Uliano: «A pochi giorni dalla scadenza della procedura, vanno valutate tutte le proposte industriali arrivate nei giorni scorsi all’azienda e in particolare la proposta di IMR. Bisogna incalzare ancora di più Caterpillar affinché prenda seriamente in considerazione questa soluzione con l’obiettivo di garantire la continuità produttiva e la piena occupazione per tutti i lavoratori».