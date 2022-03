Castelplanio, task-force di soccorritori per carcare una ragazza scomparsa

CASTELPLANIO – Una task-force di soccorritori è alla ricerca di una ragazza di 28 anni allontanatasi dalla sua abitazione sabato mattina (12 Marzo). Sebbene la prima ipotesi al vaglio degli investigatori sembra essere quella dell’allontanamento volontario di una persona maggiorenne, la famiglia preoccupatissima, in uno stato di forte prostrazione per non avere notizie da troppo tempo della figlia, ha sporto denuncia di scomparsa al Comando dei carabinieri di corso Matteotti a Jesi.

C’è molta preoccupazione perché il telefono della ragazza risulta irraggiungibile e lei non si è più fatta viva neanche con nessuno. Si sono perse le sue tracce sabato mattina, dopo essere stata vista per l’ultima volta nei pressi di un casolare abbandonato a Montecarotto, non lontano dall’azienda “Moncaro”. Le ricerche sono portate avanti dai vigili del fuoco del Comando di Arcevia, due unità cinofile di Jesi, i carabinieri della Compagnia di Jesi, 15 volontari della Protezione civile di Maiolati Spontini e Castelplanio, che hanno battuto la zona da cima a fondo alla ricerca della giovane. Le ricerche si estendono su tutta la Vallesina, lungo i corsi d’acqua e i casolari, nei campi e nella boscaglia. Il Centro operativo di coordinamento dei soccorsi è stato allestito nel piazzale dell’area di servizio “Petrolgas” lungo la Montecarottese, in territorio di Castelplanio. C’è molta preoccupazione da parte dei suoi cari. I Carabinieri stanno vagliando le varie segnalazioni giunte ma al momento sembra che nessuna abbia dato riscontro positivo. Le ricerche continuano.