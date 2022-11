Castelplanio, malore fatale alla guida: l’auto piomba contro un albero

CASTELPLANIO – Malore fatale alla guida, l’auto come una scheggia impazzita piomba contro un albero.

Inutili i soccorsi per il conducente, un 82enne del posto, morto sul colpo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17,30 in via Piagge, alle porte di Castelplanio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi e i Carabinieri per i rilievi di legge. Ma come detto, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e il medico del 118 ha soltanto potuto constatare il decesso dell’anziano, presumibilmente a seguito del malore che lo ha colto al volante.