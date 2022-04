Castelplanio, sorpreso con la droga: arrestato e subito libero

Si tratta di un 29enne nigeriano che si trovava in auto con tre amici. Ha patteggiato a 4 mesi per un panetto di hashish da 69 grammi

CASTELPLANIO – Sorpreso in auto con un panetto di droga viene arrestato ma torna libero in meno di 24 ore. È successo ad un nigeriano senza fissa dimora che ha trascorso solo poche ore in cella di sicurezza della caserma dei carabinieri.

Ieri mattina -21 aprile- lo straniero, 29 anni, senza fissa dimora, ha patteggiato la pena a quattro mesi davanti alla giudice Paola Moscaroli. Il giovane è stato fermato mercoledì pomeriggio a Castelplanio, a bordo di un’auto dove viaggiava con altre tre persone, due delle quali suoi connazionali. Guidava un italiano. I militari della locale stazione, già su strada per i controlli del territorio, si sono insospettiti di vedere quel mezzo, con a bordo quattro persone, di cui tre straniere, così hanno deciso di fermare la vettura per un controllo più approfondito.

Hanno fatto scendere gli occupanti e hanno perquisito tutti. Tre erano puliti ma quando è toccato al 29enne la sua posizione si è subito aggravata. I militari lo hanno trovato con addosso un panetto di hashish del peso di 69 grammi. Nell’auto non c’erano bilancini di precisione e nemmeno materiale per il confezionamento della droga ma questo non gli ha impedito di finire nei guai. Il nigeriano non ha saputo spiegare cosa ci facesse quell’involucro nelle sue tasche e così è stato portato in caserma. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Dopo la notte passata in cella di sicurezza è stato portato in tribunale ad Ancona, ieri mattina.

Durante la direttissima finalizzata alla convalida dell’arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice e il suo avvocato, Ruggero Benvenuto, ha fatto richiesta di procedere subito con un patteggiamento. La richiesta è stata accolta e lo straniero, dopo la convalida, è stato condannato a quattro mesi, pena sospesa. Dopo la lettura del dispositivo è stato rimesso in libertà. Il panetto di hashish è stato sequestrato.