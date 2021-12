Castelplanio, investe una donna e va a parcheggiare al centro commerciale

CASTELPLANIO – Non è bizzarro, ma assurdo quanto accaduto ieri pomeriggio verso le 18 lungo via Clementina, al confine tra Moie di Maiolati Spontini e Castelplanio. Un ragazzo di 21 anni al volante della sua Peugeot urta una donna che stava camminando a bordo strada, davanti al Centro Commerciale Oceano, in un punto molto trafficato ma troppo buio. La poveretta, sebbene solo urtata di striscio, cade rovinosamente sull’asfalto dolorante. Ma qui accade quel che non dovrebbe: l’automobilista prosegue, va a parcheggiare la macchina dentro all’area di sosta del centro commerciale, poi dal suo cellulare chiama i soccorsi e va a mettere il triangolo.

Tutto, mentre la donna ferita è riversa al buio sull’asfalto, rischiando che altre auto o mezzi pesanti in transito possano trasformare l’incidente in tragedia. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde di Serra San Quirico, oltre ai Carabinieri di Castelplanio e del Radiomobile della Compagnia di Jesi.

La donna, una 31enne del Bangladesh residente a Castelplanio, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con un codice rosso: ha riportato numerosi politraumi e fratture (sacrale, al bacino, all’anca e braccio sinistri). Le sue condizioni sono gravi anche se non ha mai perso conoscenza.

Guai in vista per l’automobilista, sentito dai Carabinieri. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sembra che il giovane abbia candidamente ammesso di aver messo il triangolo e spostato la macchina dal punto dell’impatto (lasciando peraltro la donna stasa per terra, al buio) e aver parcheggiato nell’area del centro commerciale perché tanto, dopo, sarebbe andato a fare i regali di Natale. I Carabinieri intervenuti pertanto hanno dovuto esaminare il punto d’impatto sulla carrozzeria dell’auto per valutare correttamente la dinamica dell’investimento, che è in fase di ricostruzione. Quello di Castelplanio è il terzo investimento di pedone registrato nella giornata di giovedì. Anche mercoledì sera un altro incidente analogo si era verificato sempre a Castelplanio, in località Borgo Loreto.