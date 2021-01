Castelplanio, interventi alla viabilità per 200 mila euro

In programma la manutenzione straordinaria di ampi tratti di via Piagge e via Monte Adamo e la sistemazione dell’incrocio tra via Pozzetto e via Pianamato

CASTELPLANIO – Ammontano a 200 mila euro le risorse che l’Amministrazione comunale di Castelplanio utilizzerà per due importanti interventi alla viabilità: la manutenzione straordinaria di ampi tratti di via Piagge e via Monte Adamo e la sistemazione dell’incrocio tra via Pozzetto e via Pianamato oltre che al completamento del marciapiede nella stessa via Pozzetto.

Entrambi i lavori, già appaltati, prenderanno il via entro il mese di febbraio e comunque non appena le condizioni meteo climatiche renderanno possibile l’apertura dei rispettivi cantieri. La sistemazione di Via Piagge e Via Monte Adamo – per complessivi 1,8 chilometri – sarà finanziata con 145 mila euro, di cui 125 mila contratti con un mutuo dal Comune di Castelplanio ed altri 20 mila stanziati dal Comune di Maiolati Spontini, tenuto conto che la manutenzione dell’ampio tratto della seconda strada attraversa per quasi un terzo questo Comune. Un intervento previsto nel piano delle opere pubbliche per far fronte ai rilevanti avvallamenti e al dissesto stradale che costituiscono un indubbio pericolo per la circolazione. La Nasoni di Trecastelli, che si è aggiudicata la relativa gara d’appalto, procederà ad un risanamento complessivo del pacchetto stradale, eliminando le criticità presenti e procedendo successivamente ad una completa asfaltatura, corredata dalla pulizia dei fossi laterali e al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

A Pozzetto i lavori, per 55 mila euro – affidati invece alla ditta Moviter di Castelbellino – riguardano innanzitutto la riconfigurazione dell’incrocio esistente con Via Pianamato, cercando di migliorare l’attuale situazione dove la strada di accesso alla recente lottizzazione si è di fatto sostituita alla viabilità di Via Pozzetto. Si interverrà, pertanto, cercando di attenuare il più possibile gli assi stradali curvilinei presenti, al fine di agevolare la circolazione stradale in piena sicurezza. Sarà altresì prestata attenzione anche alla migliore viabilità pedonale. Contestualmente a tale intervento, si procederà a completare il marciapiede di Via Pozzetto, nel tratto compreso tra Via dell’Industria e Via del Commercio, realizzando anche le relative caditoie.

«Sono due importanti interventi – ha sottolineato il sindaco Fabio Badiali – su cui da tempo ci siamo impegnati. Purtroppo le procedure relative agli appalti richiedono tempi biblici, ma grazie ad un buon lavoro di squadra e alla sinergia con il Comune di Maiolati Spontini siamo riusciti ad assegnare i lavori che sono certo daranno risposte esaustive ai cittadini».