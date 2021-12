Castelplanio, incendio di un’abitazione: paura per due famiglie

CASTELPLANIO – Sembra un assurdo parlare di un vasto incendio sotto questa pioggia torrenziale che da ieri sta mettendo in ginocchio la Vallesina e la costa, tanto che la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per tutta la giornata di oggi. Eppure alle prime ore del mattino è scoppiato un violento incendio – per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco – che ha interessato una palazzina condominiale in via Copparoni, campagne di Castelplanio. Le squadre dei Vigili del fuoco di Jesi stanno operando in questi minuti per spegnere il rogo e portare in salvo le due famiglie residenti che al momento dell’incendio erano in casa. Il rogo, secondo le primissime informazioni trapelate, si sarebbe sviluppato da un garage forse a causa di un corto circuito generato proprio a causa del maltempo e delle infiltrazioni.



(notizia in aggiornamento)