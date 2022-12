Castelplanio, inaugurazione per il nuovo campo sportivo

Festa non solo per la comunità locale, visto che la società sportiva che lo avrà in gestione - Le Torri - aggrega anche i ragazzi di Mergo, Rosora, Poggio San Marcello e Serra San Quirico

CASTELPLANIO – Realizzato a tempo di record, sarà inaugurato domani, domenica 4 dicembre, alle ore 16, il nuovo campo di calcio in erba sintetica di Castelplanio. E sarà un giorno di festa, non solo per la comunità locale, visto che la società sportiva che lo avrà in gestione – Le Torri – aggrega anche i ragazzi di Mergo, Rosora, Poggio San Marcello e Serra San Quirico. Un impianto moderno e funzionale, frutto di una splendida sinergia tra pubblico e privato, dove spicca il forte supporto del Comune e la sensibilità di un pool di sponsor: Centro Oceano e Centro La Fontana della famiglia Chiodi, Fileni, Barilla, Acea Ambiente rappresentata nel territorio da Cavallari, Gola della Rossa Minerari, Sta 2000, Ferramenta Sarti e Donzelli Group. Tutti uniti per dare concretezza al progetto elaborato dall’ing. Giacomo Giacomini e realizzato dalla Limonta Sport e dalla ditta Bonci Mario, nella consapevolezza dell’importanza di questa struttura per la crescita dei giovani.

«Avere un campo sintetico, dove potersi allenare sempre, senza limitazioni dovute alle condizioni atmosferiche – ha detto il presidente de Le Torri Castelplanio, Massimo Buschi – è qualcosa che ci arricchisce come società. Lo facciamo soprattutto per i nostri ragazzi, il nostro obiettivo è che crescano nei valori che lo sport sa trasmettere e desideriamo che ciò avvenga nelle migliori condizioni possibili».

L’impianto, con le dimensioni idonee per svolgere allenamenti e partite fino alla categoria Esordienti, si trova accanto alla scuola materna e alla primaria, dunque potrà essere utilizzato, nelle belle giornate, anche dagli alunni durante la mattina per svolgere educazione motoria. All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, i rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, il presidente del Coni regionale, con cerimonia allietata dal corpo bandistico l’Aurora e una merenda offerta a tutti gli intervenuti.