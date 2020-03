Castelplanio, al via la bonifica del Centro Oceano contro il Covid-19

Un caso di coronavirus nella macelleria del centro commerciale. La famiglia Chiodi: «Avviate le procedure che sono necessarie in questo caso ma che riteniamo di intraprendere come impegno verso la collettività»

CASTELPLANIO – Un caso di Covid-19 nella macelleria nel centro Oceano di Castelplanio. Saranno bonificati a partire da oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, e per tutta la notte il punto vendita del Centro Oceano di via del Commercio a Castelplanio e quello al Centro La Fontana di via Verdi a Rosora.

Questa la decisione presa dalla famiglia Chiodi, titolare dei due punti vendita, non appena venuti a conoscenza di un caso di Covid-19 nel reparto della macelleria del negozio di Castelplanio: «Abbiamo appena saputo della circostanza e ci siamo attivati immediatamente – spiega Gianluca Chiodi – A partire dalle 13 l’attività sarà chiusa per avviare le procedure di bonifica che non sono necessarie in questo caso ma che riteniamo di dover intraprendere come impegno verso la collettività».

Sentita la Protezione Civile e il Dipartimento della Salute, la famiglia Chiodi non ci ha pensato due volte: «Domattina (venerdì 13 marzo) riapriremo regolarmente: anche se il reparto macelleria è a parte, abbiamo ritenuto giusto e responsabile verso tutte le persone agire prendendo tutte le precauzioni possibili». La famiglia che gestisce i due punti vendita ci tiene a precisare che la salute e la sicurezza della collettività vengono al primo posto: «Siamo tra gli esercizi che possono rimanere aperti – continua Gianluca Chiodi – vogliamo la sicurezza per tutti ecco perché appena saputo di questo caso positivo ci siamo attivati con ogni mezzo».