Castelplanio, Andrea Garbini: «Marciare per il clima e la pace è un dovere verso i nostri figli»

Dal 13 al 22 settembre la Marcia per il Clima, la Pace e l’Agenda 2030 attraverserà tre regioni per arrivare a Roma, dove i marciatori saranno accolti alla Camera e parteciperanno all’Angelus del Papa. Abbiamo intervistato Andrea per capire i motivi profondi dell'iniziativa

CASTELPLANIO – Partirà il 13 settembre dal Parco Gandhi la Marcia per il Clima, la Pace e l’Agenda 2030, promossa dall’associazione H-EARTH Mani e Cuore nell’ambito del progetto #Obiettivo13. Dieci giorni di cammino, attraverso Marche, Umbria e Lazio, con l’arrivo a Roma il 20 settembre a Porta Pia, dove ci sarà il concerto del Riciclato Circo Musicale. Qui i marciatori – ciascuno portavoce di uno dei 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile – saranno ospitati dalla Camera dei Deputati e parteciperanno a due giornate di incontri e dibattiti. Il momento conclusivo sarà la presenza all’Angelus del Papa in Piazza San Pietro, dove è atteso un probabile saluto del Santo Padre alla delegazione. Una marcia apolitica che non è solo simbolica, ma anche una “provocazione sociale”: un richiamo collettivo alla responsabilità verso il Pianeta e verso le nuove generazioni.

Tra i protagonisti di questa iniziativa c’è Andrea Garbini, imprenditore marchigiano con oltre trent’anni di esperienza nel settore degli acquisti e della sostenibilità, oggi presidente di H-EARTH. La sua scelta di lasciare l’attività quotidiana per mettersi letteralmente in cammino suscita curiosità, ammirazione ma anche dubbi. «Molti mi chiedono perché lo faccio, qualcuno pensa che sia una follia. Ma io sento che è una responsabilità che non posso delegare ad altri», racconta Garbini.

«Sono un genitore, il futuro dei miei figli è la mia priorità»

Garbini, imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nel settore degli acquisti e della sostenibilità, spiega così la sua scelta:

«La motivazione principale nasce dal mio essere padre. Ho la responsabilità verso i miei figli e verso le generazioni future. La scienza è chiara: il cambiamento climatico è una realtà già in corso e ci espone a rischi enormi. Due gradi di aumento delle temperature globali sono ormai inevitabili, ma se non cambia la coscienza collettiva rischiamo di arrivare a cinque, con conseguenze drammatiche come scarsità d’acqua e cibo. Non è un’ipotesi lontana, è ciò che ci attende se restiamo fermi».

Il parallelismo con la Flottilla

In questi stessi giorni, la Global Sumud Flotilla ha preso il largo dal Mediterraneo con decine di imbarcazioni per portare aiuti a Gaza, sfidando il blocco israeliano. È legittimo chiedersi: non c’è forse un filo comune tra chi prende il mare per difendere la vita e chi sceglie di mettersi in cammino per la pace e per il clima?

«Sono azioni diverse – risponde Garbini – ma hanno radici comuni: la volontà di reagire, di non restare indifferenti. La Flottilla cerca di rompere un assedio fisico, noi proviamo a rompere l’assedio dell’indifferenza verso il collasso climatico. In entrambi i casi c’è un’idea chiara: la dignità umana e la giustizia non si difendono stando fermi».

La risposta agli scettici

A chi sostiene che il riscaldamento globale sia un fenomeno naturale e ciclico, Garbini replica senza esitazione:

«Non sono uno scienziato, ma seguo chi lo è. Penso allo scienziato Luca Mercalli, che come climatologo rappresenta per me un punto di riferimento. La scienza conferma che l’uomo è una delle principali cause dei cambiamenti climatici. Per questo ogni nostro gesto, dal consumo quotidiano alle scelte aziendali, deve andare nella direzione più sostenibile possibile. Oggi il mercato offre già alternative: sta a noi consumatori scegliere consapevolmente». Quando l’economia frena il progresso Il punto di svolta è arrivato con il progetto Risparmio Virtuoso: «Ho capito che un prodotto meno inquinante costa spesso il 50-60% in più. È uno schema economico sbagliato: così si blocca il progresso. Inquinare di meno dovrebbe significare anche spendere di meno, perché l’efficienza riduce consumi ed emissioni. Servono politiche concrete che aiutino le imprese nella transizione ecologica, a partire dalla misurazione delle emissioni, che oggi è un costo difficile da sostenere». Da Garibaldi alla coscienza ecologica

Non mancano riferimenti ideali: «Garibaldi per me rappresenta il senso dell’unione. Oggi dobbiamo ritrovare quello stesso spirito, ma applicato alla coscienza ecologica. Non possiamo più ignorare i rifiuti per terra o i mari inquinati. E anche nel mio lavoro ho scelto: collaboro solo con aziende che hanno davvero a cuore il pianeta».

Una marcia come proposta, non solo provocazione

La marcia toccherà città come Fabriano, Nocera Umbra, Assisi e Spoleto, fino ad arrivare a Roma. Ogni tappa sarà occasione di incontro con sindaci, associazioni e imprese. Non solo testimonianza, ma anche soluzioni concrete: dalle comunità energetiche alle iniziative di riforestazione con l’adozione di ulivi, fino ai progetti di compensazione delle emissioni aziendali.

«Molti non sanno che queste soluzioni esistono già. Il consumatore deve poter scegliere consapevolmente in base all’impatto ambientale dei prodotti. La sfida è arrivare a una parità di prezzo: a quel punto, chi non sceglierebbe un prodotto sostenibile?».

In una società dominata dall’individualismo, il gesto di camminare insieme per 200 chilometri acquista un valore politico e civile. Una risposta non gridata ma ostinata: come la Flottilla in mare, anche questa marcia a terra è un modo per dire che la dignità umana e la tutela del Pianeta meritano di essere difese con coraggio.