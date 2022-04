Choc a Castelplanio: 78enne tradito da un malore fatale nel campo

Inutili purtroppo tutti i tentativi di soccorso praticati dai sanitari del 118 e della Croce verde di Serra San Quirico: per il pensionato non c'è stato nulla da fare

CASTELPLANIO – Tragedia oggi nel tardo pomeriggio nelle campagne di Borgo Loreto, non lontano dal campo sportivo, dove un uomo di 78 anni residente a Rosora è stato trovato privo di vita. L’uomo, pensionato, era uscito di casa verso le 18,30 per raggiungere il podere agricolo nelle campagne di Borgo Loreto, frazione di Castelplanio, dove aveva una piccola rimessa con gli animali da cortile e un orticello. Poi il silenzio. Fino alle 20,30 quando qualcuno della zona passando ha notato un uomo a terra, esanime, in una campagna ormai avvolta dal buio.

Sono scattati i soccorsi, le chiamate disperate al numero unico di emergenza 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde di Serra San Quirico, guidati per trovare il luogo del soccorso da alcuni residenti che nel frattempo erano andati a vedere cosa fosse accaduto e che hanno illuminato la strada alle ambulanze con i propri cellulari: la zona è immersa nelle campagne, scarsamente illuminata e priva di indicazioni stradali. I sanitari hanno tentato venti minuti di massaggio cardiaco per tentare di rianimare l’anziano, che però era già spirato forse già da qualche tempo. I sanitari hanno dunque potuto soltanto constatare il decesso, sopraggiunto per un malore fatale. Intanto sono arrivati anche i familiari del pensionato, che preoccupati non vedendolo rientrare a casa sono andati a cercarlo. La salma è stata rimossa e trasferita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti necroscopici del caso.