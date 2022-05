Castelplanio, 16enne investito e sbalzato a 10 metri: grave a Torrette

CASTELPLANIO – Grave incidente ieri sera (sabato 28 maggio) dopo le 20,30 a Borgo Loreto di Castelplanio, sul rettilineo di via Roma. Sotto un violento acquazzone, un ragazzo di 16 anni straniero è stato investito da una macchina mentre stava attraversando la strada, sembra in un punto non contrassegnato dalle strisce pedonali. In seguito al violento impatto il ragazzo ha sfondato il parabrezza ed è stato scaraventato a una decina di metri dal punto dell’investimento.

In lacrime e sotto choc il conducente della vettura (una Fiat Punto) un ragazzo di 25 anni che per primo ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico e i Carabinieri. Intervenuta a prestare aiuto anche la protezione civile di Castelplanio, soprattutto per contenere la tensione che stava esplodendo tra i familiari del ragazzo investito e appunto, l’automobilista che spaventato, sembra proprio che non abbia fatto in tempo a fermarsi avendo visto il pedone all’ultimo momento. Il minore investito è rimasto sempre cosciente ma ha riportato diversi politraumi. È stato trasferito al pronto soccorso di Torrette dove i medici si sono riservati la prognosi.