Castelbellino, trovata morta in casa: il decesso risalirebbe a domenica

CASTELBELLINO – Una tragedia si è consumata in un appartamento nel quartiere di via San Giorgio, al centro della frazione di Pianello Vallesina. Una donna di 66 anni che abitava sola, è stata trovata priva di vita. La macabra scoperta è stata effettuata questa mattina verso le 7,30 dai soccorritori dell’automedica del 118 e della Croce verde di Cupramontana, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione da parte dei vicini al 112. A insospettire e preoccupare infatti, la circostanza della luce dell’abitazione sempre accesa da giorni. Da domenica, per la precisione. Ma nessuna notizia della donna, che non rispondeva al telefono né al campanello. I vicini hanno chiamato aiuto e quando i Vigili del fuoco hanno aperto la porta ai sanitari, l’hanno trovata riversa a terra priva di vita. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe a domenica. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Jesi.