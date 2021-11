Castelbellino Stazione, auto contro pullman: feriti e traffico in tilt

CASTELBELLINO – Un incidente avvenuto poco dopo le 19 ha paralizzato via Clementina nord, all’altezza del discount “Acqua e Sapone”, in territorio di Castelbellino Stazione.

Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, sembra che una vettura e un pullman si siano scontrati, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri che stanno intervenendo sul posto. Vi sono dei feriti, trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi. Sebbene i feriti non fossero incastrati, c’è stato bisogno anche dell’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi che ha messo in sicurezza i mezzi incidentati.

Grossi disagi al traffico, che è stato interdetto nel tratto interessato dal sinistro per consentire agli operatori dell’Arma di eseguire i rilievi di legge e poi procedere alla rimozione dei mezzi. Al momento via Clementina nord è chiusa al traffico.