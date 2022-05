Castelbellino, scontro tra un camper e una moto: centauro in codice rosso a Torrette

Il centauro è rotolato sull'asfalto per alcuni metri facendo temere il peggio. È stato trasferito in codice rosso a Torrette a bordo dell'eliambulanza

CASTELBELLINO – Un violento scontro tra un camper e una moto si è verificato oggi pomeriggio verso le 17 lungo via Clementina nord, la strada extraurbana che collega Jesi a Moie e Castelbellino. Nello scontro impari tra i due mezzi, ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, un 49enne jesino che in sella alla sua potente moto è stato investito dal camper durante una manovra di svolta.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica fatta dai presenti, ma che è al vaglio dei Carabinieri di Jesi, sembra che la moto procedesse da Castelbellino in direzione Jesi quando il camper, dalla parte opposta, nell’effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada privata, l’avrebbe travolta. Questione di secondi e l’impatto è stato inevitabile. Il centauro, sbalzato giù dalla moto, è rotolato alcuni metri sull’asfalto. Per fortuna indossava il casco ben allacciato che lo ha salvato. Il conducente del camper, che si è subito fermato a prestare soccorso, ha lanciato l’allarme al numero unico 112.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi con i sanitari della Croce verde di Cupramontana, i Carabinieri e la Polstrada, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco. Il centauro al momento dei soccorsi era cosciente anche se dolorante per via dei traumi riportati nella caduta. Per la dinamica maggiore del sinistro e per sottoporre il motociclista a uno screening radiografico più completo è stata anche fatta atterrare l’eliambulanza Icaro 01 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona.

Disagi alla viabilità durante le operazioni di rimozione dei mezzi e durante i rilievi. Dinamica e responsabilità in fase di accertamento.