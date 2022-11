Castelbellino, podista attaccato dai cani: grave a Torrette

Il podista è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Torrette, è stato ferito dai morsi dei cani in più punti

CASTELBELLINO – Stava facendo una passeggiata insieme alla moglie lungo la “Via dei tesori”, itinerario ciclo-pedonale che attraversa Castelbellino, quando improvvisamente è stato attaccato e morso da due cani Corso, scappati dal recinto di una abitazione vicina.

L’aggressione è avvenuta questa mattina verso le 11, l’uomo – che quando è stato attaccato dai cani si trovava distante dalla moglie – è stato morso in più punti. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di alcuni presenti che hanno lanciato l’allarme al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Jesi, ma data l’entità delle ferite è stato anche richiesto l’intervento di Icaro01 da Torrette.

I due cani sono stati recuperati e messi in sicurezza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sembra che anche un ciclista sia stato aggredito da uno dei cani, ma abbia riportato solo qualche graffio alla caviglia tale da non richiedere la medicazione in ospedale.

I Carabinieri della Compagnia di Jesi sono intervenuti sul posto per chiarire i fatti e le responsabilità relativamente alla custodia degli animali.