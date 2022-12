“Castelbellino NO-Drugs”, si chiude il progetto di prevenzione al contrasto all’uso di stupefacenti

CASTELBELLINO – Si è svolta ieri (22 dicembre) presso la sala polivalente “Margherita Hack” di Castelbellino la giornata conclusiva del progetto “CastelbelliNo-Drugs”. Il progetto per la prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, approvato dalla Prefettura di Ancona e finanziato con dal Ministero dell’Interno con i fondi della sicurezza urbana, si è concluso con l’incontro con la Dottoressa Giorgia Benusiglio, autrice di “Vuoi trasgredire? Non farti!” e “Io non smetto. La vita è uno sballo”. L’autrice ha raccontato la propria drammatica esperienza agli studenti degli istituti Scolastici “B. Gigli” (classi terze) e Istituto Superiore Cuppari – Salvati (classi prime e terze). Una testimonianza molto toccante che ha commosso la platea digli studenti, successivamente coinvolti in un articolato e proficuo dibattito. Il tema del consumo di sostanze stupefacenti e i rischi connessi all’abuso sono argomenti di grande attualità. Parlarne, partendo da chi ha vissuto direttamente queste esperienze, è stato certamente d’aiuto a comprenderne meglio aspetti e pericoli, con una testimonianza viva e più efficace di qualsiasi lezione. Il sindaco Andrea Cesaroni e il Prefetto Darco Pellos hanno sottolineato nei loro interventi «il valore della prevenzione» e ricordato agli studenti l’importanza del rispetto delle regole. Vivo compiacimento è stato espresso all’Amministrazione comunale di Castelbellino che ha realizzato il progetto attivando un virtuosa sinergia con la Prefettura e gli istituti scolastici.

Un momento dell’incontro