Castelbellino, muore in casa ragazzo 16enne

CASTELBELLINO – È deceduto questa mattina (venerdì 6 marzo), verso le 7.30, un 16enne di Castelbellino. Il giovane, appassionato di rugby, è morto nella sua casa. Sarebbe stato trovato nel suo letto da un familiare. Si indaga sulle cause.

Sul posto i sanitari e l’eliambulanza per il trasporto urgente a Torrette. Ma il giovane non sarebbe stato mai portato all’ospedale dorico. I sanitari non hanno potuto fare niente per salvarlo. Si indaga sulle cause. Probabilmente si procederà con un esame autoptico.

(Notizia in aggiornamento)