Castelbellino in lutto per Sergio Montesi, consigliere ed ex assessore

CASTELBELLINO – Un grave lutto colpisce il Comune di Castelbellino e l’intera comunità. Si è spento improvvisamente ieri pomeriggio Sergio Montesi, 73 anni consigliere comunale ed ex assessore. La salma è stata trasferita alla Casa funeraria di Bondoni, a Castelplanio, dove è stata allestita la camera ardente visitata in queste ore da tantissimi amici e parenti sconvolti dal dolore.

L’ultimo addio domani alle ore 18 nella chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Castelbellino Stazione, poi la tumulazione al cimitero di Pianello Vallesina. Persona sempre attenta alla sua comunità, Sergio Montesi faceva parte della vita associativa e ricreativa del paese, esprimendo sempre il suo impegno in prima persona e con grande generosità.

Commosso il ricordo della lista civica “Uniti per Castelbellino”. Montesi era consigliere comunale in carica dal 2014 ed ex assessore dal 2004 al 2014. «Gli amministratori, gli ex amministratori, i sostenitori e gli amici di “Uniti per Castelbellino” si stringono in queste ore intorno alla famiglia di Sergio Montesi per condividere con loro il dolore e far sentire quanto gli siamo vicini. Sergio è stato per lungo tempo esponente di spicco della vita politica e amministrativa di Castelbellino – scrive la lista civica -. Assessore comunale allo sport e alla protezione civile dal 2004 al 2014 durante le legislature in cui è stato sindaco Demetrio Papadopoulos con il quale è sempre stato legato da un forte e reciproco rapporto di stima ed amicizia, è stato successivamente confermato come consigliere comunale nel doppio mandato che vede Sindaco del Comune di Castelbellino Andrea Cesaroni».

Grande, come detto, il suo impegno per la comunità. È stato membro e organizzatore dell’Avis, dirigente della Volley Castelbellino e della polisportiva, volontario della protezione civile e «fino alla fine, tenace e irriducibile animatore della Pro loco – lo ricorda con commozione “Uniti per Castelbellino” – era instancabile e inarrestabile: ogni volta che c’era qualcosa da fare lui era sempre in prima fila; ogni volta che c’era bisogno di un aiuto lui era sempre pronto a stendere la mano e a rimboccarsi le maniche. Il primo ad arrivare ad ogni evento e l’ultimo ad andarsene. Ha trasmesso a tutti il senso dell’appartenenza alla nostra comunità, l’amore per essa e la voglia di farla crescere, di migliorarla e farla conoscere al di fuori dei suoi confini. Ma è stato soprattutto una persona splendida, un grande uomo, umile, sensibile e buono con tutti. Un amico sincero e affettuoso su cui poter sempre contare. Porteremo sempre con noi il suo sorriso e i suoi insegnamenti. Grazie Sergio! Grazie per quello che hai fatto per tutti noi e per la persona che sei stato. Ci mancherai moltissimo».