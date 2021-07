Castelbellino, scontro alla rotatoria: 70enne soccorso dall’eliambulanza

CASTELBELLINO – Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 alla rotatoria di via Clementina nord, in territorio di Castelbellino Stazione. A restare ferito, un 70enne originario di Montecarotto ma residente a Poggio San Marcello che viaggiava in sella al suo ciclomotore 50cc. L’uomo stava ingombrando la rotatoria, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è stato urtato da una Ford Kuga condotta da una donna. In seguito all’impatto, l’anziano è stato sbalzato sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermata a prestare soccorso e ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto, l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Cupramontana e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Jesi che ha condotto i rilievi di legge e dovrà stabilire le cause del sinistro e le responsabilità di legge.

L’anziano scooterista, rimasto per fortuna sempre cosciente, anche se dolorante per via dei traumi riportati, è stato stabilizzato sul posto. Data la dinamica maggiore del sinistro, è stata allertata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, che atterrata nelle vicinanze, ha trasferito il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente. Lievi disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.