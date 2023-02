Castelbellino, incendio al parco fluviale dell’Esino: divorati 18.000 metri quadrati di sterpaglie

CASTELBELLINO – Un vasto incendio si è sviluppato oggi nel parco fluviale a ridosso dell’Esino, in via Madonna del Piano. L’allarme, lanciato da un passante, è scattato verso le 13 circa. Sono stati divorati dal fuoco circa 18.000 metri quadrati di sterpaglie e vegetazione a ridosso del fiume Esino, in una zona di campagna comunque lontana dalle abitazioni.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi che ha lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sembra che le fiamme siano divampate da un cumulo di legno abbandonato nella zona di campagna del parco fluviale. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi per gli accertamenti del caso. A metà pomeriggio la situazione era tornata alla normalità, senza conseguenze neanche sul traffico della zona.