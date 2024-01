Castelbellino, oggi il commosso saluto a Simone Filipponi morto alla CNH

CASTELBELLINO – Oggi è il giorno del dolore e dell’addio a Simone Filipponi, il 54enne contitolare della “B.F. Montaggi” di Castelbellino, vittima del tragico incidente sul lavoro del 19 gennaio scorso alla CNH Industrial durante dei lavori di adeguamento di una copertura della fabbrica (LEGGI LA NOTIZIA: https://www.centropagina.it/jesi/jesi-incidente-mortale-lavoro-cnh/ ).

Filipponi è precipitato nel vuoto facendo un volo di 6 metri. Tanta commozione ieri alla camera ardente allestita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove si è svolta anche l’autopsia per chiarire le cause della caduta e del decesso. Oggi (giovedì 25 gennaio) il corteo funebre muoverà dall’obitorio verso la Sala Polivalente di Castelbellino Stazione (via G.Falcone), messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, dove alle 14 saranno celebrati i funerali. Tantissime persone si stringeranno alla moglie Stefania, i figli Ambra con Francesco, e Marco, i genitori Merina e Dino, la sorella Luciana, al socio e ai dipendenti e gli amici. Al termine della cerimonia funebre il corteo muoverà verso il cimitero comunale di Apiro, paese d’origine della famiglia Filipponi, dove Simone riposerà accanto al fratello Giuseppe, morto 10 anni fa in circostanze analoghe. In ricordo del caro Simone la famiglia ha chiesto che le offerte raccolte durante il funerale vengano devolute in beneficenza.