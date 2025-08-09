Castelbellino: 11enne accerchiata dai baby bulli e trascinata in un campo buio

CASTELBELLINO – Accerchiata dal branco, sbeffeggiata, minacciata e trascinata a spintoni in un campo da calcio isolato e privo di illuminazione. È l’incubo vissuto giovedì sera verso le 21,30 da una ragazzina di appena 11 anni, in balìa di un branco di otto baby bulli (uno addirittura con un coltello). Per fortuna, una passante che si trovava a passeggio con il cane è intervenuta e ha avvisato la madre della bambina, altrimenti non si sa cosa sarebbe potuto accadere. Non siamo in una grande metropoli dove l’allarme sociale è alto, ma nella piccola frazione di Castelbellino Stazione.

«Stavamo cenando al Bar Le Querce di Stazione, a neanche 100 metri dai giochi sulla pista di pattinaggio dove mia figlia era andata insieme a delle amiche – racconta la mamma – improvvisamente, è stata raggiunta da questi otto ragazzini, italiani e stranieri, un gruppetto composto da bambini di 9 anni fino a ragazzini di 13 forse 14 anni, ma non di più. Il branco ha iniziato a prendere in giro mia figlia e insultare le sue amiche. Due in particolare, l’hanno presa a spintoni, l’hanno strattonata e trascinata nel campetto da calcio sopra il parco. Una delle amiche di mia figlia mi ha detto che uno dei ragazzini aveva un coltello…. Poteva succedere di tutto. Per fortuna passava di lì una donna con il cane, la mamma di un’amichetta di mia figlia, che accortasi degli otto ragazzini che l’avevano accerchiata con brutte intenzioni, ha tirato qualche urlo mettendoli in fuga e mi ha subito telefonato. I bulli sono fuggiti, alcuni a piedi e altri in bicicletta. Io e il mio compagno siamo subito intervenuti…».

Ieri la mamma si è recata dalla Polizia locale per segnalare quanto accaduto. «Mi sono rivolta alla Polizia locale – dice la mamma – segnalando il grave episodio, sono stati gentili, mi hanno capita. Hanno garantito che la sera stanno facendo il giro dei parchi per via di atti vandalici che si sono verificati in paese, danni alle fontane e alle reti del nuovo campo da basket, petardi lanciati nelle case…insomma episodi che non fanno stare tranquilli i residenti e sembra che dietro vi siano sempre i soliti minorenni». Poi la mamma ha chiesto anche maggiore illuminazione nel campo da calcio sopra la pista di pattinaggio, dove era stata trascinata la figlia. Più luce, aumenta la percezione di sicurezza. Ma non basta. Ha lanciato anche un appello alla comunità: «Teniamo gli occhi aperti, segnaliamo atti vandalici e cerchiamo di essere più presenti accanto ai nostri figli».