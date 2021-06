Jesi, nella Casa Museo c’è l’Escape Room nel nome dei Colocci

JESI – Ci sono le figure storiche della famiglia Colocci e il fascino delle bellezze della Casa Museo, fra sale da pranzo e salotti, ritratti e suggestioni, motti e antichi studi. E poi ci sono indovinelli e enigmi da risolvere, rompendosi il capo e imparando ciò che non si conosceva: “La Misura del Cosmo” è l’Escape Room che a Jesi, a partire dalle giornate del 26 e 27 giugno, arricchisce l’offerta di Palazzo Colocci, gioiello cittadino a lungo nascosto tutto da visitare, scoprire, apprezzare.

Angelo Colocci in quella che, secondo le ipotesi, sarebbe la sua raffigurazione nella “Scuola di Atene” di Raffaello

Divieto di rovinare sorpresa o gusto del gioco rivelando troppo. Ma occorrono spirito investigativo e capacità di osservazione per individuare fra le stanze indizi e strade giuste, affascinati dal racconto di attori e attrici e da epoche su epoche che si disvelano mano a mano, anzi, a patto che si vada avanti.

A disposizione c’è un’ora di tempo, per entrare, attraversare e uscire da una storia che, è chiaro, prende spunto dalla figura di Angelo Colocci, intellettuale, umanista e segretario di Papi nel Rinascimento, di cui in questi giorni e per tutta l’estate la mostra in svolgimento a Palazzo Pianetti sta spiegando i rapporti con Raffaello Sanzio e il probabile influsso su opera e capolavori dell’Urbinate in Vaticano.

Ma c’è anche tanto altro, nelle vicende di una famiglia i cui fasti intrecciano quelli dell’ultima discendenza del navigatore Amerigo Vespucci, che diede il nome all’America, ma anche curiosità umane, intellettuali e artistiche le più variegate fino, in pratica, a ieri, quando il nome dei Colocci Vespucci si estinse con l’indimenticato Attone e la madre, marchesa Cristina, scomparsi rispettivamente nel 1998 e nel 2002.

Palazzo Colocci che si affaccia sull’omonima piazza, di fronte al Palazzo della Signoria

L’Escape Room è a cura dell’ATGTP e Pro Loco Jesi. Per info e prenotazioni 0731 538439 – 342 o prenotazioni@raffaelloecolocci.it. «Gli ingredienti di questa originale esperienza, ideata intorno alla mostra di Palazzo Pianetti – spiega l’organizzazione – sono misteriosi e affascinanti. Essi rappresentano un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, all’epoca del Rinascimento italiano: una Casa Museo, il suo antico proprietario Angelo Colocci, gli arredi, le enormi collezioni che il nobile jesino, vissuto nella prima metà del 1500, raccolse nella sua vita (libri, manoscritti, epigrafi, antichità, dipinti e sculture, oggetti artistici, armi e armature). Protagonista insieme ad Angelo Colocci sarà il pubblico, cui è affidata una missione nella formula avvincente delle Escape Room: in 60 minuti i partecipanti al gioco informativo dovranno affinare i cinque sensi, dar prova di spirito investigativo, potenziare al massimo le capacità di osservazione per sciogliere gli indovinelli e risolvere gli enigmi celati tra le stanze che furono del Colocci e dei suoi discendenti».

Date: 26 – 27 giugno / 28 – 29 agosto

Turni di gioco: ore 18.15 / ore 19.30 / ore 21.00 / ore 22.15

Partecipanti: fino a 6 persone per turno