Casa di riposo del Collegio Pergolesi, non è ancora tempo di ritorno a Jesi per gli ospiti

JESI – Rientro a Jesi il 15 dicembre per gli ospiti della Casa di riposo del Collegio Pergolesi trasferiti a Fabriano? In realtà no, anche se una nota diffusa dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini aveva fatto tale data. Ma in Assemblea, alla interrogazione dello stesso Latini, l’assessore regionale Filippo Saltamartini aveva risposto altro.

«Nella struttura si è verificato un fenomeno di esposizione degli utenti e dei lavoratori al batterio della legionella. A seguito di questo – le parole di Saltamartini – sono state adottate tutte le misure sanitarie necessarie a frenare l’espandersi del fenomeno ed è stato adottato un provvedimento di urgenza per la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Gli ospiti sono stati trasferiti per una parte nella casa di riposo San Biagio di Fabriano e per una parte presso la casa albergo Le Muse adiacente». Prosegue l’assessore: «Tra 21 e 23 novembre sono stati svolti i trattamenti sanitari agli impianti idrici e la campionatura delle risultanze e a tutt’oggi si stanno attendendo risultati operazioni. Questi trattamenti verranno ripetuti e termineranno il 15 dicembre. Se dovessero sussistere le condizioni igienico sanitarie per il ripristino della struttura, sarà fatto».

Infine, «c’è stata piena cooperazione fra le amministrazioni, comunale di Jesi e sanitarie, e si è impedito che il fenomeno potesse allargarsi ulteriormente».