Sassoferrato, trova il portafoglio a terra in un supermercato e ruba 250 euro: denunciata

FABRIANO – Trova un portafoglio tra le corsie del supermercato, lo raccoglie, prende i soldi in contanti, 250 euro, e poi lo consegna agli addetti dell’esercizio commerciale. Denunciata per furto una 40enne di Sassoferrato. Doppia denuncia, per guida con patente ritirata e per guida sotto effetti di sostanze stupefacenti, multa di oltre 4mila euro e fermo amministrativo di 3 mesi dell’automobile, per un 25enne di Fabriano. Sono le ultime due operazioni portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci.

I fatti

Il primo episodio si è verificato a Sassoferrato. Una donna di 50 anni, prima di recarsi a fare la spesa, ha prelevato da uno sportello bancomat 250 euro. Quindi è entrata nel supermercato. Dalla borsa le scivola il portafoglio. A trovarlo, poco dopo, una 40enne sassoferratese che lo raccoglie da terra. Lo apre, prende i contanti e poi, prima di uscire dall’esercizio commerciale, lo consegna, vuoto dei soldi, a un addetto. Quest’ultimo controlla il nome sui documenti di identità e, con l’ausilio del microfono, avverte la legittima proprietaria che il suo portafoglio è alle casse. La 50enne si affretta a recuperarlo, ma i contanti non ci sono più. Si reca alla stazione dei carabinieri di Sassoferrato per sporgere denuncia. I militari, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, iniziano ad indagare, acquisendo le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza interno al supermercato. Tutta la dinamica dei fatti è stata immortalata. I carabinieri riescono a individuare la responsabile, per l’appunto la 40enne sassoferratese, che è stata denunciata per furto. Il secondo episodio, invece, si è verificato a Fabriano, quando è stato fermato, dai carabinieri del nucleo Radiomobile, un 25enne a bordo di un’automobile nel centro storico cittadino di notte. Dai controlli è subito emerso come la patente del giovane fosse stata ritirata nei mesi scorsi. I carabinieri invitano il 25enne a sottoporsi agli esami di primo livello al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. I risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina. Per questo motivo, il giovane è stato denunciato per guida con patente ritirata e denunciato, una seconda volta, per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato multato per oltre 4mila euro per circolazione con patente ritirata. Infine, l’automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Polizia

Nel frattempo, i 5 giovani di Fabriano segnalati dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano per l’episodio di violenza che ha visto come vittima un 45enne nel piazzale esterno di un bar della periferia di Fabriano. Uno di questi è stato denunciato per lesioni dolose e per omissione di soccorso. Quest’ultima contestazione è quella che ha colpito gli altri 4 giovani. A tutto ciò, ora, si aggiungono 5 Dacur firmati dalla Questura di Ancona. Con questi provvedimenti è interdetto loro l’accesso sia all’area dove insiste il bar teatro dei fatti sia quella di un vicino esercizio di somministrazione di cibi e bevande. Due anni il divieto per l’aggressore: un anno, invece, per ognuno dei suoi 4 amici. La violazione del dispositivo comporterà la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.