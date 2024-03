Carabinieri Fabriano: ordina una mini motosega su internet, ma viene truffato con un giocattolo

FABRIANO – Informazione e repressione. Sono questi i due pilastri sul quale si sta focalizzando l’attività dei carabinieri della compagnia di Fabriano per contrastare e arginare il fenomeno delle truffe online che, ormai, è divenuto un vero e proprio allarme sociale. Altri due episodi scoperti dai militari. Il primo ha visto che vittima una 48enne di Arcevia che, convinta di fare un ottimo affare, ha intavolato una trattativa con un inserzionista. Quest’ultimo aveva messo in vendita una caldaia a 700 euro su un noto sito di e-commerce. Una rapidissima contrattazione e la donna arceviese ha versato la somma pattuita tramite prepagata. Ha atteso qualche giorno, ma nessun corriere ha bussato alla sua porta per consegnarle la caldaia. Si è rivolta ai carabinieri della locale stazione che, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Fabriano, hanno fatto partire l’attività investigativa. A seguito della quale si è arrivati all’identificazione del responsabile, anzi dei due responsabili. Infatti, sono stati denunciati per truffa in concorso due napoletani di 25 e 30 anni, già noti alle forze dell’ordine.

La seconda truffa

A Cupramontana invece è stato denunciato un nordafricano di 30 anni residente in Campania. Vittima un uomo di 50 anni cuprense che pensava di aver acquistato una mini motosega elettrica del valore di 700 euro, vista in un annuncio in un sito di vendite online. Interessato all’acquisto ha versato la somma e in effetti in questo caso il pacco è arrivato a domicilio. Ma qui si è materializzato oltre al danno, anche la beffa. Infatti, all’interno del pacco vi era una motosega giocattolo. Una piccola motosega dotata di motorino, ma non in grado di tagliare. Il cuprense si è rivolto ai carabinieri della locale stazione che hanno chiesto il supporto dei colleghi della compagnia di Fabriano, per le indagini, grazie alle quali è stato identificato e denunciato per truffa, il 30enne nordafricano residente in Campania, anche lui noto alle forze dell’ordine.