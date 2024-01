Carabinieri Compagnia di Fabriano, denunce in aumento: 1.092 nel 2023, 1.051 nel 2022

FABRIANO – Report 2023 dei carabinieri della Compagnia di Fabriano che coordina l’attività di 7 Stazioni su altrettanti comuni (Fabriano, Genga, Cupramontana, Serra San Quirico, Arcevia, Cerreto D’Esi, Sassoferrato) e del Nucleo Operativo e Radiomobile. In leggera crescita i delitti denunciati: 1.092 rispetto ai 1.051 dell’anno precedente. Sono state arrestate 29 persone, mentre ammontano a 458 quelle che sono state denunciate in stato di libertà. In più, sono stati attivati 10 “codici rossi” ed altre 10 persone individuate quali autori di maltrattamenti. L’Arma ha proceduto per oltre il 90% dei delitti complessivi commessi nel territorio di competenza, scoprendone circa il 35%. Un anno, lo scorso, segnato dall’efferato omicidio di Fausto Baldoni, avvenuto a Fabriano la mattina del 10 giugno e dal femminicidio di Concetta Marrocco del 14 ottobre scorso. In entrambi i casi sono stati assicurati gli autori, rispettivamente Alessandra Galea e Franco Panariello.

I dati nel dettaglio

Per quel che riguarda le varie tipologie di reato, in decremento i furti con strappo, 3 rispetto ai 5 del 2022; diminuiti anche i furti con destrezza, da 31 a 30; i furti in abitazione del 6% rispetto all’anno precedente; per i furti di autovetture da 3 si è passatati ad 1; stabili i furti su auto in sosta, nell’ordine di una decina. Aumentati i casi di ricettazione, da 2 reati denunciati nel 2022 si è passati agli 8 reati denunciati nel 2023, con l’individuazione di tutti gli autori deferiti alla competente Autorità Giudiziaria. Diminuiti del 27% i reati di lesione dolosa, dai 46 denunciati nel 2022 si è passati 34 del 2023, di cui 23 scoperte; stesso andamento per i reati di percosse, da 17 a 15, e per il delitto di minacce, dai 53 del 2022 ai 48 del 2023, individuando nel 70% dei casi l’autore del reato. Diminuiti del 50% i casi di violenza sessuale, da 6 a 3 denunce nel 2023, individuando anche in questo caso tutti gli autori del reato. Stabile il numero delle estorsioni, anche in questo caso sono stati individuati ed assicurati alla giustizia gli autori. Contrariamente a quanto avvenuto nell’anno precedente non sono stati segnalati casi di usura o sequestri di persona. Ha segnato un trend in crescita, invece, il fenomeno delle truffe informatiche, di circa il 28%, nonostante conferenze, incontri con la cittadinanza, incontri con le scuole e perfino esortazioni anche dai pulpiti delle chiese dislocate sul territorio, come concesso dall’Arcivescovo Francesco Massara in sinergia di intenti con l’Istituzione. Attività che proseguirà nel 2024. Sono stati rilevati 83 incidenti stradali con 91 feriti, nessun incedente stradale mortale; si è intervenuti in 153 privati dissidi e in 247 richieste di “soccorso”.

Complessivamente, sono state oltre 5.000 le telefonate giunte alla Centrale Operativa al solo numero di emergenza. Nel 2023 la Compagnia di Fabriano ha svolto servizi coordinati di controllo nei periodi di maggior necessità, quindi nei fine settimana ed in occasione di festività infrasettimanali. Le persone controllate sono state 24.153 e i veicoli 16.833. Nell’ambito dei controlli alla viabilità, i carabinieri hanno elevato 779 violazioni al Codice della Strada per un importo totale di 249.483,30 Euro, contestando ben 69 guide sotto l’influenza dell’alcool e 10 in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Per l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, denunciate all’A.G. 13 persone per spaccio, arrestandone altre 3, e segnalando quali assuntori ben 40 persone di vario genere ed età.