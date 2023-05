«Cara mamma, auguri!». La maternità tra emozioni, legami e nuovi “ruoli”

“La maternità è il più grande privilegio della vita” (Mary.R.Cocker)

«Cara mamma tu sei quella meravigliosa creatura che, dal primo giorno che metti al mondo tuo figlio, fai di tutto per farlo stare bene e per prendertene cura. Dobbiamo molto a te mamma». Inizia cosi la “lettera” immaginaria rivolta a tutte le mamme scritta dalla life e mental coach Roberta Cesaroni.

Roberta Cesaroni, life e mental coach

Il tuo amore è profondo, intenso, viscerale. Nel momento in cui una donna, futura mamma, scopre di essere incinta, tutto dentro di sé cambia, mente e pensieri compresi. Arriva il timore, nasce il senso di responsabilità e si genera quel sentimento di appartenenza.

Nella vita di ogni donna la nascita di un figlio rappresenta indubbiamente un evento di straordinaria importanza, caratterizzato da molteplici cambiamenti che richiedono un riadattamento di esigenze e ruoli.

Cara Mamma tu sei colei che accompagna il bambino nel mondo, gli rimandi il primo sguardo su di sé, importante nella costruzione del suo senso di identità.

Cara Mamma tu non solo sei colei che genera biologicamente, ma hai una funzione simbolica, sei la prima soccorritrice, colei che accoglie le prime urla (Freud).

Cara Mamma tu sei accoglienza pura.

Cara Mamma, tuo figlio nel vedere il tuo sguardo guarda il mondo, non vede solo l’Altro ma vede anche se stesso. L’essere umano cresce nel vero senso della parola, quindi si sviluppa, si umanizza, quando si sente nel desiderio della mamma.

Cara Mamma, tuo figlio fin dalla nascita, è alla ricerca istintiva di una relazione che richiami emozioni positive e sicure che ricerca nella sua figura accudente, cerca te.

Cara Mamma tu sei l’origine di tutta la vita come “Madre Terra”, la fonte di ogni nutrimento.

Cara Mamma i tuoi sentimenti positivi per il piccolo, possono facilitare i livelli di crescita della materia grigia del cervello limbico, della rappresentazione di sé e dell’altro, con una ristrutturazione dell’autostima.

Cara Mamma la qualità della tua voce, la dolcezza vocale, le tue espressioni facciali, le tue vocalizzazioni non verbali, si basa sulla comunicazione tra il tuo emisfero destro e l’emisfero destro del tuo bambino.

Cara mamma tu puoi aiutare tuo figlio a una sana crescita e allo sviluppo di un vero Sé, come afferma Winnicott: incoraggialo, rispondi e ascolta, gioisci a ogni gesto spontaneo e creativo, evitando di bloccarlo e non interferendo con il giudizio.

Cara Mamma, Bowlby sottolinea come il bambino, quando non incontra i tuoi desideri e il tuo amore, possa pensare di non essere degno di essere amato da nessun altro .

Cara Mamma tu sei un ‘regolatore nascosto’ di crescita di tuo figlio, già dalla gestazione il legame tra te e tuo figlio (madre-bambino) è importante a partire dalla trasmissione delle onde sonore e delle sensazioni tattili al rilascio di ormoni ‘nutrienti al corpo e all’anima’ come la serotonina, l’ossitocina e le endorfine.

Cara Mamma sai che nella costruzione della relazione tra te e tuo figlio, c’è la rivisitazione della tua relazione affettiva con tua madre? Tu ritorni alla tua infanzia, alla tua crescita, alle tue relazioni, rivivi la stessa fase di crescita percorsa alla stessa età. Se ti senti arrabbiata, nervosa verso tuo figlio e non riesci a dare una spiegazione, in alcuni casi è proprio perché in quel momento, inconsapevolmente, riattivi una serie di ricordi, richiami alla propria stessa fase evolutiva.

Cara mamma quando nasce un figlio si crea un legame particolare che durerà per tutta la vita, anche se vieni separata o vivi lontana, mamma e figli saranno sempre uniti da un filo invisibile.

Cara mamma tu sei il legame più forte che esiste in natura.

Cara mamma solo tu comprendi subito quando il tuo bambino lamenta qualcosa che non va e, non a caso, tuo figlio si tranquillizza quando viene abbracciato da te.

Cara mamma tu sei l’unica persona che ci sarai sempre, fino a quando ti sarà concesso.

Cara mamma tu sviluppi una particolare predisposizione che ti porta a sintonizzarsi sui bisogni del tuo piccolo, ed a ritirarti momentaneamente dagli altri interessi (Winnicott). È con te e attraverso di te che il tuo piccolo cucciolo sperimenta le prime interazioni e le prime forme d’amore tu sei la sua “base sicura” cui fa riferimento ogni volta che si sente spaventato o minacciato (Bowlby).

Cara mamma il tuo ruolo non è di certo semplice e lo è in misura maggiore nel contesto nel quale stiamo vivendo.

Cos’è cambiato rispetto al passato? Quali sono le caratteristiche della mamma moderna. Sei una mamma multitasking?

Essere mamma oggi è forse, in qualche misura, più complesso di ieri.

Cara mamma “di oggi” tu assumi sempre più le vesti di super eroina e ti devi confrontare costantemente con una sfida maggiore rispetto ad altri tempi: educare, istruire, amare i tuoi figli e contemporaneamente svolgere mansioni e ricoprire ruoli che ti portano lontano da casa.

Quante volte senti un senso di colpa per la sensazione di non essere e fare abbastanza per tuo figlio.

Un amore immenso, viscerale, incondizionato quello che i figli proveranno sempre per te, Cara Mamma

Tanti auguri Mamma

Roberta Cesaroni

(cell. 345.1408208)

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni Life Mental Coach – Coach Adolescenziale Spa&Wellness Coach Manager