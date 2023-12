Capodanno in piazza a Jesi, l’ordinanza: niente vetro e alluminio nell’area della festa. Raccomandazione anti botti

JESI – Niente bottiglie, bicchieri, lattine e contenitori di bevande in vetro o alluminio in Piazza della Repubblica nella notte di San Silvestro di dopo domani 31 dicembre. Lo dispone l’ordinanza emessa dal Comune di Jesi in vista dell’appuntamento per la festa di fine anno, che prevede in piazza di Dj set di Dj Bruno in apertura, dalle ore 22, e poi dalle 23 di Dj Baldelli con il Cosmic Sound, Disco & Funk. E intanto dai suoi canali social il Comune ricorda anche quanto disposto dal Regolamento in vigore riguardo ai “botti”: «Ricordiamo che il regolamento comunale di Polizia Urbana dispone il divieto tassativo “di far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone”. Si confida nel buon senso dei cittadini, in particolare prestando attenzione alla presenza di minori. Si ricorda altresì che scoppi e rumori violenti generano traumi negli animali da affezione!».

Quanto alla notte di San Silvestro, il Comune rileva «necessità e urgenza di tutelare, limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione in argomento, la sicurezza urbana da episodi di vandalismo, dall’abbandono al suolo o dal lancio di recipienti e/o contenitori di vetro e/o di alluminio all’indirizzo dei frequentatori, turisti e passanti, situazioni tali da metterne in concreto pericolo l’incolumità individuale».

Dunque dalle ore 22 del 31 dicembre alle 6 del mattino del giorno dopo 1 gennaio, sarà in vigore per tuti i commercianti (esercenti attività di somministrazione di bevande anche per mezzo di apparecchi automatici, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari), operanti nel perimetro compreso all’interno di piazza della Repubblica, Piazza Indipendenza, Piazza Spontini, Costa Mazzalancia e Corso Matteotti nel tratto compreso fra Via Mura Occidentali e Piazza della Repubblica il «divieto di somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro e di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica». È inoltre vietato l’utilizzo di plastica monouso non biodegradabile e non riciclabile. È invece fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli all’interno dei pubblici esercizi e negli spazi esterni occupati con dehors in virtù di concessione annuale e/o stagionale». Le bevande contenute in bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura. Nello stesso orario divieto di introduzione all’interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro o alluminio da parte di chiunque partecipi all’evento.

Per i contravventori, previste multe fra i 25 e i 500 euro.