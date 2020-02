Jesi, cantiere estivo per il nuovo Corso Matteotti

L'amministrazione conta di avviare i lavori nei mesi di giugno e luglio. Servirà circa un anno e mezzo per completare l'intervento. Si procederà per porzioni in modo da causare minori disagi

JESI – Al via l’apertura della gara d’appalto per assegnare i lavori di rifacimento di Corso Matteotti. Fra qualche giorno, il bando sarà pubblicato. «L’obiettivo dell’amministrazione comunale – spiegano da piazza Indipendenza – è quello di consegnare il cantiere e avviare materialmente i lavori fra giugno e luglio prossimi».

Dalla consegna del cantiere, la ditta incaricata avrà tempo 434 giorni per condurre a termine l’intervento. Quattordici mesi circa, considerando ovviamente la sospensione dei lavori in occasione delle festività natalizie. L’appalto sarà assegnato non sulla base del massimo ribasso ma con riferimento alla offerta economicamente più vantaggiosa che tiene conto, oltre che del prezzo, anche delle modalità di organizzazione e gestione del cantiere.

Interessati 450 metri complessivi, dall’incrocio con via Mura Occidentali a quello con via Mazzini (poco dopo la chiesa di San Giovanni Battista, lì dove si interrompe l’asfalto attuale) e 4.360 metri quadrati di superficie, considerato l’intervento anche su alcune vie laterali. Il tutto per 3,6 milioni di investimento, dei quali 2,6 a carico del Comune che ha fatto ricorso ad un mutuo e un milione di spese a carico di Vivaservizi, per il rifacimento delle condutture idriche e fognarie sottostanti.

Non ci saranno panchine, verde e illuminazione. Da rimuovere i marciapiedi. Per la pavimentazione, che sarà su di un unico livello, verranno utilizzate lastre dello stesso tipo di quelle della nuova Piazza Pergolesi, ovvero di «pietra tipo arenaria di Gorgoglione proveniente dalla Basilicata con finitura burattata o in subordine bucciardata». Il tutto, sottolineano dal Comune, «ovviamente con fondo rinforzato tenendo conto che Corso Matteotti resterà carrabile nelle fasce orarie in cui è consentito il carico e scarico».

Proprio dal tratto antistante Piazza Pergolesi partirà il rifacimento, per poi avanzare contemporaneamente in entrambe le direzioni a porzioni di 50-60 metri per lato. Oltre al Corso saranno rimesse a nuovo via Grizio (accanto a Bardi), sistemata via Angeloni (Fondazione Colocci) e altre vie minori.