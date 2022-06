Cantarini Consulenze assicurative scala la classifica Mediass

L’agenzia di Jesi conquista il secondo posto nella propria categoria tra 90 filiali in Italia. «Un successo che evidenzia la fidelizzazione costruita con la clientela»

JESI – La riconoscibilità del marchio Cantarini Consulenze assicurative cresce e produce performance molto positive. Le performance ottenute nel 2021 da Nicolas Cantarini e il suo staff hanno consentito di ottenere il secondo posto nella propria categoria tra le 90 filiali in Italia di Mediass, network di broker indipendenti.

«Per noi – dice Nicolas Cantarini, intermediario di broker che dirige il team di Jesi – aver ottenuto un importante riconoscimento basato sugli obiettivi di fatturato raggiunti anche in un periodo complicato come quello dell’emergenza pandemica, evidenzia la fidelizzazione del rapporto che il nostro gruppo di lavoro giovane e dinamico ha saputo costruire con la clientela».

«Oggi – insiste – la partita si gioca sia per il cliente privato che per quello business sulla qualità della risposta all’esigenza e sulla soluzione nel rapporto qualità-prezzo. Questi aspetti distinguono una consulenza (attraverso lo studio delle priorità ed esigenze) dalla semplice vendita di un prodotto».

Il ringraziamento va quindi in primis ai propri clienti. «Seguirli in tutte le fasi del rapporto a partire dall’analisi dei rischi, all’assistenza pre e post contrattuale, alla gestione dei sinistri sia amministrativa che giuridica è garanzia di serietà ed affidabilità – insiste Cantarini – e su questa credibilità che coltiviamo giorno per giorno costruiamo risultati che ci consentono di primeggiare rispetto anche agli altri colleghi del network. Su questa strada continueremo a lavorare con passione ed entusiasmo». Ultimo riconoscimento a tutto il team. «Certi risultati si raggiungono solo con una squadra vincente e noi abbiamo la fortuna di avere ottimi professionisti nel nostro staff» ha concluso.